殺校｜許志安母校孔教學院大成小學小一派0班　第5間面臨殺校小學

今年有五小資助小學在小一自行派位及統一派位合共未能取錄至少16名學童，跌入殺校網。據了解，藝人許志安兒時就讀的黃大仙孔教學院大成小學，為第五間面臨殺校的小學。該校在2020年9月小一自行派位前公布設立入學獎學金及助學金，新生如因成績或品行而獲幼稚園校長推薦，或有經濟困難，可獲發1萬元獎助學金。



教育局局長蔡若蓮今日（5日）首次公開披露「派0班」的小學數目，稱學校收生不足情況逐步浮現，共有5間小學下學年不能參與小一統一派位。

其中四間之前已曝光，中華基督教會長洲堂錦江小學、中西區聖嘉祿學校、黃大仙獻主會溥仁小學、以及將與杏花邨救世軍韋理夫人紀念學校合併的柴灣救世軍中原慈善基金學校。有黃大仙地區人士表示，得悉孔教學院大成小學也收生不足面臨停辦，為區內第二間可能停辦小學。

許志安約20年前曾回母校拍攝特輯

許志安在2004年曾回孔教學院大成小學拍攝特輯，當時被大批小師弟小師妹包圍，要求簽名合照；許志安更探望多位老師，與他們大談當年趣事。當年報道指他笑言自己小時候是學校小霸王，曾在小食部偷汽水，當日回母校時發覺小食部已經沒有了，很遺憾不能做出補償。

許志安當時說，仍然記得當年在成績表上老師給他的評語為「心散好動」四個字。

教育局發言人表示，局方為未能開辦資助小一班級的學校提供不同方案，供學校申請，包括以私營方式開辦小一班級、特別視學、與其他學校合併、提早停止營辦全校或部份班級，以及所屬學校網尚未全面推行小班教學的學校可申請再次參加「小一入學統籌辦法」。教育局已收到在2023/24學年不獲批資助小一班級的學校提交的方案，正審視學校提交的資料，決定是否批准學校選擇的方案，並會適時通知有關學校。

孔教學院大成小學2020年9月通告內容指，新生如獲幼稚園校長推薦或有經濟困難，可獲發1萬元獎助學金。（讀者提供）

孔教學院大成小學2020年9月向幼稚園家長發通告，內容指該校辦學團體由該學年起設立入學獎學金及助學金，新生如因成績或品行而獲幼稚園校長推薦，或有經濟困難，可獲發1萬元獎助學金。校方回覆查詢時表示，推出該項獎助學金並非旨在增加收生，而是辦學團體明白在疫情及社會事件影響下會有困難，期望回饋社區。