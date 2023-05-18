伊中學生訪深圳學校參與STEAM活動　正覺中學參訪東江縱隊紀念館

隨着本港與內地恢復通關，兩地學校交流也增加。官立伊利沙伯中學一班師生今日（18日）到訪深圳市的姊妹學校——深圳第二外國語學校交流，特別參觀該校航空模擬駕駛室。隨團的教育局副局長施俊輝表示，交流活動擴闊兩地學生的視野，對兩地文化加以了解和認識，實在獲益良多。



2022/23官立中學與大灣區姊妹學校實體交流活動正舉行，施俊輝表示，今天上午與伊利沙伯中學的師生一同到訪深圳第二外國語學校。他指行程十分緊密，而且交流內容非常豐富，除了參觀了該校別具特色的航空模擬駕駛室外，兩地學生還一同參與STEAM教育活動，協力製作飛機模型並進行測試，也有就文化認識與傳承等課題積極討論和互相交流。「對兩地文化加以了解和認識，實在獲益良多。」

施俊輝表示，姊妹學校計劃為兩地學校提供一個重要的交流平台，透過不同形式的交流活動，譲學生學習多元化的課題，並鞏固及持續深化彼此的珍貴情誼，促進兩地學校的共同發展，擴闊兩地學生的視野。他表示，局方會繼續以「更廣、更深」作為姊妹學校計劃的發展方向，令這個成熟穩健的平台更蓬勃發展。

施俊輝下午會合香海正覺蓮社佛教正覺中學、正在深圳參與「高中公民與社會發展科內地考察」的90位師生，在深圳參與歷史文化及創新科技考察。下午行程第一站是參訪東江縱隊紀念館，認識東江縱隊抗日的歷史事蹟，學習保家衛國；然後到訪龍崗區科技館，學生探索和體驗科技，以及思考未來科技的發展方向。他指龍崗區科技館分為科學之基、工業之興、科創之路、生命之謎、寰宇之夢五大展區，展品數量眾多，充滿互動元素，學生都表現得相當投入。

施俊輝表示，公民科內地考察實在別具意義，讓同學可以認識國家的歷史及最新發展，裝備自己融入國家發展的大格局；學生需就參與考察進行專題研習，以顯示學習所得和個人反思。