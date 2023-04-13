上學年21家幼稚園停辦　8間在東區　本學年未完結已有5校停辦

近年因適齡學生人數減少，不少幼稚園面臨收生不足而停校的問題。教育局指上學年（2021/22學年）有21間幼稚園停辦，當中8間位於東區。而本學年雖然仍未完結，但截至2月亦已有5間幼稚園停辦。



幼稚園教師的流失率亦同樣有增加，2022/23學年的教師流失由上學年的1,692人增至2,151人，流失率由13.2%增至17.6%。教育局表示教師流失的原因包括退休、進修、及以其他私人理由離職等，而隨著幼稚園學生人口下降，所需的教師自然相應調整。



（蘇煒然攝/資料圖片）

教育局回應立法會財務委員會審核開支預算的書面答覆中披露，上學年（2021/22學年）中有21間幼稚園停辦，當中有3間是與其他幼稚園合拼，而21間當中東區有8間幼稚園停辦，另外南區、屯門、大埔亦有2間幼稚園停辦。至於本學年雖然未完結，但截至2月亦已有5間幼稚園停辦。

另外，幼稚園教師的流失率亦同樣有所增加，於2021/22學年有1,692名教師流失，流失率為13.2%，到2022/23學年則有2,151名教師流失，流失率增至17.6%，如扣減該學年的新聘教師人數1,335人，教師人數的按年變動率為-6.5%。

教育局指教師流失的原因包括退休、進修、轉往其他類別學校任教、從事其他行業、以其他私人理由離職等，而隨著幼稚園學生人口下降，所需的教師自然相應調整。