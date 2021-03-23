教聯會調查指九成幼稚園收生下跌　部份或需裁減人手

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-23 13:04

教聯會一項調查發現，本港出生率下跌，加上受疫情及移民增加的影響，不少幼稚園收生錄得明顯下跌。調查顯示，9成幼稚園本學年面對學生流失的情況，申請報讀下學年幼兒班（K1）的人數亦錄得下跌；約6成學校指放棄學額的學生人數較去年增加。逾7成幼稚園表示面對財政困難，普遍需要裁減人手，影響幼教界的穩定性。教聯會促請政府推出提供額外資助，協助幼稚園應對營運難關。

教聯會一項調查發現，本港出生率下跌，加上受疫情及移民增加的影響，不少幼稚園收生錄得明顯下跌。（資料圖片）

逾一成幼稚園指流失逾40名學生

教聯會於今年1月中以問卷調查形式，成功訪問近240間幼稚園，當中9成幼稚園在2020/21學年均有學生流失，當中以開辦半日班或學前班的幼稚園尤甚。約4成半幼稚園分別表示，半日班及學前班(N班)的學生人數，較去年減少11至40人。12%幼稚園反映學前班流失了超過41名學生，流失情況較半日班及全日班嚴重，分別有7%及4%流失41人以上，情況值得關注。

另外，在受訪的194間半日制幼稚園中，逾8成半日制幼稚園反映，申請報讀下學年半日班K1的學生人數有所減少，平均較去年減少約3成學生報讀。

有逾7成半幼稚園分別表示，申請報讀學前班和全日班的K1學生人數減少；學前班平均較去年了減少約4成學生報讀，全日班則平均減少了2成學生報讀。約6成學校表示，今年放棄學額的學生人數較過往增加，平均有約30名學生放棄學額，較去年增加3成。整體而言，幼稚園學生及新生申請入學人數均呈下跌的趨勢。

面對龐大的財政壓力，教聯會調查指，受訪幼稚園期望政府加強支援。（資料圖片）

超過七成幼稚園正面對財政困難

談及學生人數下跌的原因，受訪校長認為是受疫情影響（77%）、移民往外地（54%），以及學校所在地區出生率下跌（50%）所致。由於學生人數減少會直接導致幼稚園收入減少，超過7成幼稚園表示學校正面對很大或有財政困難，並對學校營運造成負面影響。逾7成學校需要裁減人手、近6成學校儲備大幅減少，以及超過5成學校的教職員需要凍薪，情況值得關注。

面對龐大的財政壓力，教聯會調查指，受訪幼稚園期望政府加強支援，包括增加學生單位成本資助額（81%）、提供一次性津貼給幼教機構（61%）、提供短期撥款保幼師就業（58%）、新一輪「防疫特別津貼」（56%）、審批下年調整學費時增加彈性（55%），以及進一步降低師生比例(54%)等。

教聯會促政府為幼稚園提供一筆過撥款，保障幼師在這財政年度內不被裁減，並增加幼教編制人手，將師生比例由目前 1:11 改為 1:10，讓幼童得到更全面的照顧及穩定教師團隊。