STEAM+01 BootCamp｜學生親嘗3D打印模型　不懂編程亦可發揮創意

由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」已於7月22至23日順利舉行。活動期間，「01教育伙伴」MakeOmnia（萬象創造公司）舉辦了3D打印體驗工作坊，學生可以學到3D打印技術原理之餘，更能夠利用繪圖軟件將圖片轉換成立體模型格式，最後更有機會利用3D打印筆製作屬於自己的3D模型。



「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」3D打印工作坊，學生學用軟件將平面圖轉換成立體格式。（鄭子峰攝）

現時3D打印主要透過加熱原材料，再逐層列印去建立物體，優點是生產過程客製化及減低生產成本。學生在工作坊上先了解3D打印技術基礎原理，再認識不同3D打印的成品。

其後，學生利用MakeOmnia所研發的繪圖軟件「Draw23D」，將2D圖片轉換成3D模型。過程首先用手機拍照、選取圖片，或發揮創意用顏色筆手繪設計，圖片上載至程式後就可以調較尺寸、比例等條件，並輸出成3D打印格式。最後，學生另外利用3D打印筆即場打印模型，製作出投石機、龍舟及飛機模型。

「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」3D打印工作坊，學生即場用3D打印筆製作模型。（鄭子峰攝）

工作坊進行期間，不少學生均舉手表示有聽聞過3D打印概念，但今次是首次親身參與其中。導師指，3D立體打印的門檻不高，學生可輕易掌握，特別是透過「Draw23D」軟件，學生無需懂得編程知識亦可製作出3D模型，帶來成功感。

萬象創造公司行政總裁袁碧琦表示，平時亦有為特殊教育需要（SEN）的學生提供3D打印工作坊，教授3D打印技術，並舉辦作品展覧，向大眾展示作品。希望SEN學生有機會接觸STEAM，並藉此提升自信心。

若任何創科 / 教育機構有興趣加入「01教育伙伴」或以學校名義為師生報名參與12月的STEAM+01 Winter Bootcamp 2023 請聯絡 education@hk01.com / Whatsapp35828747 了解更多。