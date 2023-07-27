STEAM+01 BootCamp｜沉浸式體驗VR運動　AR尋寶遊戲認識科技發展

由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」已於7月22至23日順利舉行。其中一場活動為教育科技公司Re:learn舉辦的VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）體驗工作坊，學生先戴上VR眼鏡進行運動體驗，再在校園四處應用AR尋寶，配合科技問答活動，從中認識不同範疇的科技發展，從遊戲中學習。



STEAM+01 Summer Bootcamp 2023 VR AR體驗工作坊，學生戴上VR眼鏡進行互動運動體驗。（鄭子峰攝）

VR、AR技術在學界的應用越來越多，學生可透過活動提升學習興趣，甚至進一步應用在全人發展，這次工作坊就讓學生親身體驗兩者。首先，學生在導師指導下進行虛擬實境（VR）遊戲，學生戴上眼鏡後進入虛擬的空間，體驗連線互動的VR運動，例如VR打網球。導師提到，現時VR的體感發展已很好，學生可嘗試沉浸式的體驗，與其他玩家互動。

擴增實境（AR）則指在現實環境中加入虛擬物件，第二部分，學生組隊進行AR尋寶問答遊戲，每組獲派一部手機，需在場地周圍尋找指定物件，並依指示拍下物件的照片，再回答與四個科技領域相關的問題，包括人工智能、潔淨能源、航天科技及5G通訊，完成後為之成功尋得「寶藏」。

STEAM+01 Summer Bootcamp 2023 VR AR體驗工作坊，學生參與AR尋寶遊戲。（鄭子峰攝）

有別於單純的課堂學習，學生們積極在校園四周尋寶，在投入玩遊戲的同時，亦從中吸收不同科技範疇的知識。活動最後，學生閱讀電子書以更加深入了解四個科技範疇的概念和發展介紹。有學生表示，今次是首次試玩VR和AR體驗，遊戲形式的活動更能深刻記住內容。