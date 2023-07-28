STEAM+01 BootCamp｜再生木製環保音響　動手邊做邊學升級再造

由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」已於7月22至23日順利舉行。「01教育伙伴」、本港初創公司Invisible Tech（智研創科）舉辦環保音響STEAM工作坊，讓學生認識環保和聲學科技理論之餘，更動手製作環保音箱，提高環保意識。



「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」聲學科技工作坊，導師介紹聲學及環保概念。（鄭子峰攝）

近年各界鼓勵企業推行環境、社會及管治（ESG，Environment、Social、Governance），履行社會責任並推動可持續發展，工作坊導師先向學生介紹ESG概念和應用，帶出環保的大趨勢。導師舉例，廢物不單可回收（Recycling），更可以升級再造（Upcycling），設計成其他物品，例如將紅酒木箱改造成音箱，給予原本廢棄的材料第二次生命。他又介紹以再造物料製成的智能書櫃，配合物聯網和聲學科技，感應到用家取書和還書時，「書櫃」會發出描述該書的聲音。

學生在工作坊上學習聲波聲學原理，並接觸測量聲音分貝的器材。學生初步認識過後，更親手利用STEAM學習材料製作環保音響，一手一腳由拼砌材料，到烙鐵工具連接，過程中應用聲學原理、電子電理、木工等知識。

「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」聲學科技工作坊，學生製作環保音箱。（鄭子峰攝）

導師指，工作坊著重理論及實踐並行，特別是動手做的部分，希望從活動中加深記憶，知道如何支持環保、減少浪費、重用和珍惜資源等。有參與工作坊的學生表示，對第一次親手做這類木工感到興奮，見證作品由材料一步一步製成產品，覺得很有成功感。

若任何創科 / 教育機構有興趣加入「01教育伙伴」或以學校名義為師生報名參與12月的STEAM+01 Winter Bootcamp 2023 請聯絡 education@hk01.com / Whatsapp35828747 了解更多。