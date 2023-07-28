STEAM+01 Bootcamp｜教師3D打印工作坊　分享創作各種教具可能性

由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023已經於7月22日至23日成功舉行。活動期間，「01教育伙伴」MakeOmnia（萬象創造公司）舉辦了教師3D打印體驗工作坊，向參與教師介紹3D打印的背景、技術及應用等，再讓他們利用繪圖軟件將平面圖案轉換成立體模型圖像，以便日後運用3D打印創作教具協助教學。



MakeOmnia創辦人林翊軒首先為教師講解3D打印的背景及技術，例如選擇性激光燒結（SLS）、立體光刻造型（SLA）及熔融沉積成型（FDM），讓他們對3D打印有基本概念。他接着簡介3D打印的好處，以及其應用範疇，包括建築、醫療及時裝等。

至於實踐環節，教師們更有機會發揮創意，利用MakeOmnia所開發的繪圖軟件「Draw23D」，將平面圖案轉換成立體模型圖像。他們先使用平板電腦或智能手機拍攝圖案，將之上載至程式後，再調整顏色和比例，即可建成一個立體模型。

林翊軒表示，「Draw23D」可以將平面圖案自動轉換成立體模型，以便教師日後運用3D打印創作教具，例如生物科的人體細胞模型，讓學生更易理解細胞構造及功能。他又指，學校亦可讓學生透過軟件創作立體模型，例如中文科的活字印刷，提升他們的學習興趣。

若任何創科 / 教育機構有興趣加入「01教育伙伴」或以學校名義為師生報名參與12月的STEAM+01 Winter Bootcamp 2023 請聯絡 education@hk01.com / Whatsapp35828747 了解更多。