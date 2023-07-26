STEAM+01 BootCamp｜AI水產科技實踐　學雲端應用體驗漁業現代化

政府大力推動養殖漁業現代化，提倡將智慧養殖結合業界傳統智慧，提升產量及品質，相關技術更可進入校園作為STEAM教育項目。由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023上，Aquatech Asia Limited亞洲水產研究有限公司，透過水產科技結合STEM元素的實踐工作坊，讓同學在一系列實驗中，學習相關科學、科技等多學科知識，並了解業界最新科技應用。



這次智慧水產養殖工作坊設計成「密室逃脫」遊戲形式，從而增加趣味及挑戰性。同學們可親身參與不同探究實驗，找出最適合澳洲龍蝦生長的環境及所需設備，過程中同學們可接觸到數學、科學、科技、設計等STEM學習元素，並需與組員協作解決難題。

STEAM+01 Summer Bootcamp 2023水產智能養殖工作坊，學生透過觀察龍蝦外殼特徵，理解人工智能如何辨識龍蝦性別。（歐嘉樂攝）

工作坊設有多個實驗及關卡，內容涵蓋最新科技應用，如介紹AI影像分析龍蝦數量及性別、了解3D打印技術、利用micro:bit編程設計水質監控及數據分析系統等；同時加入生物、化學、物理等科學理論知識，包括了解甲殼類動物習性、水中油脂分解實驗等。工程及系統設計方面，工作坊亦為同學講解如何運用水流及不同物料，來提升過濾效能。

STEAM+01 Summer Bootcamp 2023水產智能養殖工作坊中，學生透過實驗找出最適合於養殖環境中使用的水中油脂分解物料。（歐嘉樂攝）

政府近年大力推動養殖漁業現代化，促進業界更善用科技，提升養殖成效。Aquatech Asia營運總監羅承昭表示，現時業界積極應用智慧養殖技術，包括利用傳感器收集水質數據，配合物聯網（IoT）技術、雲端管理及大數據分析等新科技，嚴格監控及精準調節水產生長環境等，提升產量及品質。近年AI技術發展迅速，亦可利用AI分析養殖水缸的影像，掌握水產數量、成熟程度等。

STEAM+01 Summer Bootcamp 2023水產智能養殖工作坊中，Aquatech Asia營運總監羅承昭（左）為同學講解3D打印生態蝦屋設計。（歐嘉樂攝）

羅承昭指，將智慧水產養殖系統加入STEM教育課程，可讓學生從實踐中學習，明白到科技不只是課堂知識，而是各有實際應用，同時又可互相配合形成系統。他亦希望透過工作坊，讓學生對水產科技、未來漁業更深認識，值此啟發更多未來人才。