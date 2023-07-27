STEAM+01 Bootcamp｜智能水耕機減碳排放　學生學修剪護理植物

香港地少人多，適合用作耕種的農地可謂寥寥可數。由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023上，本港初創公司「水耕細作」（Farmacy HK）以水耕種植體驗工作坊，為參與學生介紹何為可持續發展、全球糧食危機的原因及本港情況，以延伸至水耕種植的好處、條件及應用，並讓他們學習修剪護理植物。



「水耕細作」導師楊志恒首先為學生講解可持續發展的概念及實踐方式、全球糧食危機的原因及本港情況，當中特別提到本港有98%的蔬菜供應是進口貨品，人均每年碳排放量為5.3噸，從而道出水耕種植的好處，包括農作物不會受害蟲影響、建置成本低、經濟效益高等。

他接著向學生展示自家研發的「全環控智能移動水耕種植機」 (Smart Mobile Farm) ，以解釋水耕種植是以物聯網及雲端計算等技術遙距監察水的電導率及酸鹼度等數據，按需要調節農作物的生長環境，而且植物需在紅光、藍光及紫外光的照明下成長，讓它們進行光合作用。

STEAM+01 Summer Bootcamp 2023 水耕種植工作坊讓學生學習修剪護理植物，控制植物的生長模式，他們亦需根據其生長形態修剪，避免破壞植物細胞。（歐嘉樂攝）

至於實踐環節，學生可以學習修剪護理植物，當中需剪掉乾枯、黃化及破損的老葉，控制植物的生長模式，他們亦需根據其生長形態修剪，避免破壞植物細胞。活動完結後，導師為水耕種植的應用作最後補充，例如可用於餐廳及酒店等，實現「農場到餐桌」（Farm to Table）的概念。

即使水耕種植近年興起，但不少人都對其缺乏了解。楊志恒表示，學生可透過工作坊深入認識該種植技術及其好處，尤其是達到「農場到餐桌」的概念，以確保食物質素及減低在運輸過程中的碳排放量。