香港小太空人赴美訓練月球漫步與太空人對話　立志投身航天研究

撰文：翁曼琛
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航天科技近年發展迅速，有小學生參與由保險機構主辦為期9天的「太空探索之旅」，遠赴美國接受多項模擬太空人訓練，更與曾執行太空任務的真正太空人會面交流，學習航天科技知識之餘，又能一嚐成為太空人的滋味，有參與學生指訓練期間對模擬月球漫步及擔任太空指揮官特別深刻，希望將來投身其中推動航天發展。

這個小太空人訓練計劃內容豐富，參與學生親赴美國，先到亨茨維爾（Huntsville, Alabama）太空訓練營接受模擬太空人訓練，其後到佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），近距離觀看火箭發射台及參觀火箭。參與學生更可以與曾執行太空任務的太空人Marcos Pontes對話，進一步了解太空人在太空工作的情況。

參與計劃的小五生許靖悠表示，今次是在學校老師的推薦下參加計劃，未參加前亦有做好準備，包括到太空館吸收航天科技知識、進行不同的體能活動，以及學習與人溝通提升自信。

小五女生學操作太空儀器進行實驗

她續指，訓練期間最有趣的是能擔任太空指揮官，負責操作各項太空儀器及執行太空支援，並進行實驗提取草莓的DNA，希望將來可再參加太空相關活動，日後亦希望成為太空人，推動航天科技發展。

另一名小二生梁凱晴則表示，幼稚園時已對太空知識有興趣，參加計劃前有與家人閱讀太空科學書籍及觀看太空影片。她認為，月球漫步及乘坐多軸椅等為最深刻的訓練項目，同時與太空人對話亦能以了解在太空生活的情況，希望將來可以成為科學家，進行太空相關的研究。

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