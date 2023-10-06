VPET｜職專教育提供多元路徑　助學生興趣先決掌握專業技能

職業生涯就好似一場馬拉松，面對呢場長途賽，學生應該按自己能力同興趣，揀選最啱自己嘅「人生跑道」。近年創新科技浪潮席捲全球，唔同行業都正值數碼轉型，無論在職人士抑或新一代，都要掌握專業工作技能、應用知識同埋軟技能，先能夠迎接未來挑戰。職業專才教育（職專教育）課程講求應用為本，正正可以幫年輕人打好基礎，亦可以配合不同行業的實際發展需要，有助香港保持競爭力。



香港政府近年大力推動職專教育發展，透過「職學聯通、多元發展」嘅策略，推動職專教育同傳統學術教育雙軌並行：由中學階段開始宣傳應用學習及生涯規劃，到因應市場需求，積極推動大專發展唔同範疇應用學位課程，以及強化高級文憑認受性，為唔同志向及能力嘅年輕人提供多元學習和就業機會。



職專教育應用為本強調實用

今時今日仲有好多人以為，職專教育係投身「藍領」工作嘅技術培訓，真係錯晒！其實香港職專教育涵蓋不同教育程度，提供文憑至學位及以上程度的資歷，而當中有很大比重為職業技能或專業知識的專門內容的課程，令學生充分掌握各項專業技能。

選擇職專教育嘅學生，升學進修路徑選擇十分多，相關課程由教資會資助大學、專上院校、培訓機構、法定機構，以至企業轄下培訓機構提供，學到嘅、見識到嘅，都係行業最實際嘅知識同經驗，真係應用為本、最緊要實用。

涵蓋多個專業 提供多元出路

香港職專教育涵蓋範圍廣泛，涉及唔同專業，例子包括樹藝及園藝業、護理及社區服務業、機電工程業及資訊科技業等不同領域，全部都有清晰嘅進階路徑。以護理及社區服務業為例，假如學生有心入行，不論職業訓練局（職訓局）、八大院校及自資院校都有提供相關高級文憑以至學士學位課程，由牙科、配藥、物理治療、長者護理、普通科或精神科護理等範疇無所不包，學生可以按自己能力同興趣，揀最啱自己嘅課程，為未來事業鋪路。

讀大學不是唯一升學途徑，學生可以按自己能力與興趣，揀啱自己嘅職專課程，為未來打好基礎。

「職學聯通、多元發展」推動職專教育

政府現時以「職學聯通、多元發展」的策略，聯同業界將職專教育全方位貫通中學課程、專上教育以至商界職場，為職專教育學生打造一條獲僱主廣泛認受嘅職場康莊大道。

鼓勵中學生多接觸職場 按興趣作選擇

中學方面，應用學習係有價值嘅高中選修科目，屬於香港中學文憑考試（文憑試）乙類科目，與甲類和丙類科目相輔相成，構成靈活的科目組合，豐富學生嘅科目選擇，照顧學習多樣性，讓學生體驗寬廣而均衡的學習經歷。應用學習著重實用的學習元素，與寬廣專業和職業領域連繫，理論與實踐並重，透過模擬或真實情境來發展學生的知識、共通能力、正確的價值觀和態度，讓學生為未來升學及就業做好準備。

另外，為咗畀中學生及早接觸職專教育，職訓局喺2023/24學年起會喺指定中學推出為期兩年嘅「職專文憑（高中課程）先導計劃」，為高中學生提供多一個選擇，畀佢哋喺文憑試框架下同步修讀職專教育課程。成功完成有關課程後，除左文憑試證書，學生亦可獲頒資歷架構第3級的職專教育文憑，以銜接有關的高級文憑及其他職專課程，拓闊學生嘅升學出路。

同時為咗令中學生有更多機會可以提早體驗職場，政府特別推出「商校合作計劃2.0」，增加商業伙伴，涵蓋更多行業，令中學生可以親身體驗唔同工種嘅工作環境，睇吓自己對邊類工作有興趣。

專上教育提供更多職專教育學位 鼓勵大專生實習

專上教育方面，政府近年推出應用學位課程先導計劃，同專上院校及業界聯手發展強調結合理論和實踐的應用學位課程。應用學位與傳統學術學位同屬資歷架構第5級的學位課程，而在業界支持、實習及職場學習等方面更有過之而無不及，為畢業生作好投身特定行業嘅準備之餘，亦可以銜接其他資歷。現時已推出／將會推出的應用學位課程共有八個，涵蓋護理、檢測和認證、園藝樹藝及園境管理、老年學、酒店及旅遊管理、運動及康樂管理、屋宇設備工程，以及醫療資訊及服務管理共八個範疇，全部均受指定專業／界別課程資助計劃認可，學費資助額最高可達每年$79,770。

另外，政府亦向職訓局提供資源，為合資格學生提供工作實習及交流機會，以拓寬他們的視野。

「職業資歷階梯」涵蓋行業增至最少18個

為加強職專教育資歷喺商界同僱主嘅認受性，同埋鼓勵持續進修，政府積極發展資歷架構，未來幾年「職業資歷階梯」涵蓋的行業，會增加到最少18個，明確列出唔同工作崗位所需要嘅能力。

政府同時推行兼讀制專業課程學生資助試行計劃，向職訓局嘅建築、工程及科技學科指定兼讀制課程，同埋創意產業課程嘅在職人士提供學費資助。因應特定行業需要，亦推出「職業教育和就業支援計劃」，結合學徒培訓同清晰進階路徑，吸引更多年輕人入行。

未來政府會加強公眾對職專教育嘅正面認識，提升職專教育嘅專業形象。瞬息萬變下最忌一成不變，所以職專教育亦會因應經濟需求而不斷轉變同演化。講到尾，最重要都係培養新一代熟習各個行業嘅專業技能，為佢哋提供寶貴嘅在職培訓體驗，幫佢哋由學校無縫交接到職場。

職專教育專頁最近仲推出全新主題「職出真我」，鼓勵學生將興趣發展成專業，尋找屬於自己嘅天地。

職出真我 職專教育助年青人及早掌握技能

職專教育專頁仲以「職出真我」為主題，鼓勵學生將興趣發展成專業，尋找屬於自己嘅天地。想了解更多職專教育詳情，就唔好猶豫即刻登入職專教育網頁，同埋Facebook、Instragram專頁。網頁詳細列出唔同職專教育嘅課程、行業、相關資歷階梯，一睇即知行業嘅發展前景，有需要仲可以用埋網頁嘅課程搜尋功能，只要輸入有興趣嘅行業或者院校名，一Click即睇晒相關課程嘅報讀資訊。

為咗令大家更加了解職專教育下學生點樣打好基礎再投身職場盡展所長，《香港01》未來將請嚟幾位唔同專業界別嘅朋友，佢哋包括遊戲公司總監、網絡顧問、攀樹員、放射師，以及升降機技術員學徒等等，分享自己學以致用嘅故事，等大家更了解各行各業發展，以及職專教育的關鍵作用，萬勿錯過。