VPET職出真我｜興趣變職業　打機結合編程成遊戲設計總監圓夢

唔少年輕人都鍾意打機，但有無可能將興趣發展成事業？Vincent自細夢想可以創作自己嘅遊戲，讀書時期由電腦讀到多媒體，再加上網自學，後來透過業界活動終成功入行，𠵱家已成為遊戲設計公司創意總監。



Vincent話遊戲產業求才若渴，好在多間大專都有開辦相關職業專才教育課程，認為課程唔單止為學生打好基礎，導師亦會介紹同學入行，𠵱家Vincent亦以導師身份擔任後輩嘅指路人，眼見佢哋打機都不忘學習同業嘅技術，深刻感受到新生代嘅熱情，深信行業發展將會愈來愈好。



政府近年大力推動創科及文化創意產業，根據統計處數字，2021年產業為香港經濟貢獻咗1,248億元，其中遊戲產業興起，帶動本地相關人才培訓亦愈見規模，唔少專上院校例如職業訓練局有推出遊戲軟件開發高級文憑，香港中文大學專業進修學院都開辦電腦遊戲開發高級文憑等，無論係想入行嘅學生定想在職進修嘅人士，都一定有途徑學到相關知識。

Vincent自小夢想可以創作自己嘅遊戲，但要做到並唔容易，「我讀書時已好想入行，但當時無專屬遊戲嘅課程，我就讀電腦程式設計讀到碩士，再讀多媒體，但真正要設計遊戲，好多時都只能靠上網搵資料自己摸索。」後來佢參加遊戲育成計劃，識到業內人士了解更多行業資訊，先搵到入行門路，輾轉成為遊戲設計師。

Vincent自細夢想可以創作自己嘅遊戲，讀書時期由電腦讀到多媒體，再加上網自學，後來透過業界活動終成功入行，𠵱家已成為遊戲設計公司創意總監。

遊戲公司總監談入行：修讀職專課程打好基礎較易入行

今時今日Vincent已經係遊戲公司設計創意總監，佢話雖然網上資訊同教材好多，但新手要搵到有用資料都唔容易，「搵料時要用咩關鍵字都唔知」，所以認同系統化學習真係好重要，「職專課程提供基礎畀學生了解做遊戲嘅流程、點樣編寫遊戲系統，而且導師又會轉介學生入行，而家要入行真係比我以前易好多」，仲形容目前行內係老闆急要「搶人才」，多過求職者趕搵工。

講到工作前景，Vincent就話遊戲設計業嘅新手，入職後一般會先負責介面設定，都可能要負責場景設計，等到晉升就會逐步負責編寫遊戲比較核心同系統性嘅內容。

加入遊戲設計行業最緊要有熱誠 技術不停提升需持續進修

不過佢都提醒返想入行嘅年青朋友，現時設計遊戲已不只局限於手機遊戲，仲包括虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）甚至元宇宙，「遊戲技術、軟件和硬件都不停提升，做得呢行真係隨時都要學新嘢，所以你最緊要有熱誠，亦要準備好持續進修學習最新嘅網絡知識，真係處處都係挑戰！」

現時Vincent喺院校擔任遊戲設計課程導師，佢認為年輕人都可以將興趣發展成事業，「例如我教啲學生主要係報讀遊戲編寫課程，唔少本身都鍾意玩遊戲機，佢地讀課程有咗基礎知識後，到自己打機時都唔再只為玩樂，過關之餘見識到人哋嘅技術，又會反思返自己做唔做到？一邊打機一邊諗到技術層面同系統」，Vincent希望自己可以引導學生，幫佢哋好似自己咁樣，透過職專課程同努力創新下，終有一日都能夠做出自己嘅遊戲。

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為咗令大家更加了解職專教育下學生點樣打好基礎再投身職場盡展所長，除咗擔任遊戲公司總監嘅Vincent，《香港01》先後請嚟幾位唔同專業界別嘅朋友分享，包括網絡顧問、攀樹員、放射師，以及升降機技術員學徒等等，分享佢哋學以致用嘅故事，等大家更了解各行各業發展，以及職專教育的關鍵作用，萬勿錯過。