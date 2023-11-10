VPET職出真我｜攀樹員疫情下零基礎入行　持續進修考牌獲專業資歷

好多同學都希望畢業後工作能學以致用，不過完成學業後投身其他行業也可以創出新天地。本身修讀市場營銷高級文憑課程嘅阿偉，喺朋友介紹下誤打誤撞加入樹藝行業，成為全職攀樹員。



阿偉話入行前對樹藝行業完全零認識，係「白紙」一樣，入行後邊工作邊受訓考取唔同證書，最後成功獲取專業資格。佢話樹藝行業有唔同崗位，建議有興趣嘅年輕人，入行前先就讀相關課程接受訓練同考取證書，學習基本技能和知識，咁就更易獲僱主優先考慮。



修讀市場營銷出身嘅阿偉，喺朋友介紹下以「白紙」身份誤打誤撞加入樹藝行業，成為全職攀樹員。

樹藝行業講求專業認證 牌照愈多發展機會更大

阿偉本身喺香港專業教育學院讀市場營銷和網店及零售管理高級文憑，畢業後有朋友進入樹藝行業，並介紹佢一齊入行，「我就覺得『咦，幾得意喎，不如就試下啦』咁樣，咁就入咗嚟呢行做」。本身對樹藝毫無認識嘅阿偉形容自己好似白紙一樣，令佢工作時面對唔少挑戰，「入嚟呢行之前，我對樹藝係完全零認識，連香港原來有人修樹呢樣嘢我都唔知」。

作為樹藝界「白紙」嘅阿偉，入行先知成為攀樹師或樹藝師都需要考獲特定資格，「如果你想做攀樹師，或者想做樹藝師，因為要上上落落唔同嘅樹，咁你就要個攀樹證；如果可能你係想向園藝方面發展或者樹藝師，你又要讀相關嘅園藝課程呀，攞返相關嘅cert（證書）囉，咁所以其實係有好多唔同嘅證書需要同值得你去攞」。

佢話資歷喺樹藝行業非常重要，「基本上你喺呢一行，你每多一個牌，你就有返一定嘅分數會加落去，咁僱主當然就會請你先啦。你愈多牌、愈多經驗嘅話，你發展機會就更加大」。

阿偉入行後先知道成為攀樹師或樹藝師需要獲得特定資格，本身對樹藝無任何基礎嘅佢需要一邊工作一邊學習，需要考取相關證書。

行業零認識溝通難 邊做邊考牌逐步適應

唔似其他畢業時就已經有牌、可以即時開工嘅同學，阿偉需要由零開始追趕進度。佢話有部份讀過職專課程嘅同學係曾經接受訓練，畢業時已考取特定牌照，工作時亦已經識用部份器材，自然事半功倍。除咗學用器材，職專課程仲涵蓋各種樹藝知識。以職業訓練局開辦嘅樹藝管理高級文憑為例，課程內容包括樹木檢驗及風險評估、植物診斷等，讓學生畢業後即可入行。

阿偉亦覺得，本身對樹藝有基礎認識嘅同行會更有安全意識，曾經讀過樹木相關課程嘅同學，或多或少都會分辨出邊啲樹比較軟或脆，唔適合攀爬。當工作時出現危險情況，讀過相關課程嘅同學就會知道樹嘅特性，可以提醒身邊的人，最重要就係提醒自己。

佢承認當初作為行業新丁曾經面對好多困難，尤其係溝通方面，「因為我對呢行係零認識，同呢一行嘅師傅有好多術語上嘅嘢好難溝通，基本上溝通就係一個最大嘅難處」。不過工作帶畀阿偉唔少滿足感，令佢能夠克服各種問題，「呢一份工作我出到嚟做，每一日見到同遇到嘅事都好唔同，每一日都有新嘅挑戰，所以其實對我嚟講係幾好玩同幾充實嘅一個工作」。

阿偉認為今時今日樹藝行業陸續開始規範化，將來亦會繼續向專業方向發展，建議有興趣嘅年輕人，入行前先入讀相關課程接受訓練同考取證書。

做攀樹員戶外工作要捱得 有意入行宜先修讀相關課程

雖然工作好充實亦具挑戰性，阿偉話其實攀樹師都唔易做，「你入得呢行，大部份嘅崗位都係戶外啦，好多時都係日曬雨淋，好似做地盤工咁。最緊要就係要捱得，要肯做。不過即使你覺得日曬雨淋好辛苦嘅，其實樹藝入面都有好多崗位，你可以試做一啲相對文職嘅工作」。

由零基礎「白紙」至成為全職攀樹師，阿偉指今時今日樹藝行業陸續開始規範化，「樹藝呢一行可能唔係淨係得修樹咁簡單嘅，可能係幫一啲屋苑、一啲學校保養樹木。好多唔同嘅發展機會， 係睇你自己點樣搵。咁因為你係一個專業人士，喺呢個社會你會有返相應嘅保障」。佢建議有興趣嘅年輕人，先接受訓練同考取相應牌照，以便喺樹藝行業發展，「講真你遲又要考你早又要考，如果想安全同埋發展得好啲，真係讀個課程會比較順暢」。

攀樹、樹藝新入行起薪1.5萬元 持續晉升月入可達7萬元

想喺香港成為樹藝師或者攀樹師，其實需要取得樹藝專業學會或業內機構頒授嘅資格或學歷證明。一般嚟講，剛入行嘅新人月薪大約係1.5萬元，之後就會按經驗同埋考獲嘅資歷，晉升成為樹藝師或攀樹師，甚至係高級樹藝師同高級攀樹師，月薪大約係4萬至7萬元。

職專教育專頁最近仲推出全新主題「職出真我」，鼓勵學生將興趣發展成專業，尋找屬於自己嘅天地。

職專教育專頁仲以「職出真我」為主題，鼓勵學生將興趣發展成專業，尋找屬於自己嘅天地。想了解更多職專教育詳情，就唔好猶豫即刻登入職專教育網頁，同埋Facebook、Instagram專頁。網頁詳細列出唔同職專教育嘅課程、行業、相關資歷階梯，一睇即知行業嘅發展前景，有需要仲可以用埋網頁嘅課程搜尋功能，只要輸入有興趣嘅行業或者院校名，一Click即睇晒相關課程嘅報讀資訊。

為咗令大家更加了解職專教育下學生點樣打好基礎再投身職場盡展所長，《香港01》請嚟幾位唔同專業界別嘅朋友，除咗攀樹員阿偉，仲包括遊戲公司總監、網絡顧問、放射師，以及升降機技術員學徒等等，分享自己學以致用嘅故事，等大家更了解各行各業發展，以及職專教育的關鍵作用，萬勿錯過。