開學│調查揭三成SEN學童升小一壓力大　兩成曾拒上學

本港有特殊教育需要（SEN）學生10年間增長近6萬人，香港基督教服務處早前向相關學童家長及專業人員進行調查，發現逾三成SEN兒童因升小而面臨「非常高」的學習壓力，包括難以專注、容易發脾氣和依附別人等，近兩成人更曾因而「拒絕上學」，不少升小SEN學童的家長亦感受壓，影響睡眠。服務處建議，由幼稚園、小學及學前復康服務機構為SEN兒童提供的升小適應課程需增加「社交發展」及「情緒管理」比例，以加強其社交情緒訓練，並同時加強支援以讓家長更能掌握教導兒童管理情緒的技巧。



左起環翠早期教育及訓練中中心主任區曉彤、香港基督教服務處心橋融合教育服務（第四隊）單位主管杜惠雅、元朗早期教育及訓練中心社工蕭詠而及SEN兒童家長雅賢育。（翁曼琛攝）

學童常感難以專心及跟上進度

「支援SEN兒童升小的社交情緒適應」調查於今年2至5月期間進行，透過網上問卷接觸347名SEN兒童家長及158名服務SEN兒童的專業人員。結果顯示，逾三成SEN兒童因升小而面臨「非常高」的學習壓力，近兩成人更曾因而「拒絕上學」。

SEN兒童最常面臨「無法跟得上學習進度」、「上課期間未能回答老師提出的問題」及「無法專心上課」等困難。另有逾三成半家長表示，子女升小所帶來的照顧壓力「非常高」，近三成人更因而出現「持續的睡眠問題」。

另外，SEN兒童在「人際交往技能」及「自我管理表現」的平均分分別為56.7分及49.3分（滿分為100分），其中較遜色的「自我管理表現」中，SEN學童最常面臨的困難是「未能平靜地解決與同學的分歧」、「被嘲笑時未能保持冷靜」及「與他人意見不同時，未能保持冷靜」。

現時幼稚園會為高班學生設計小一適應課程，但逾六成受訪的專業人員都認為，學校投放於「社交發展」及「情緒管理」的教學時間不足，另有六成人指學校的教學重點僅為「常規學習」，欠缺訓練社交情緒能力的課時。

SEN學童家長：疫下上網課致兒子社交能力弱

在職媽媽雅賢的6歲兒子朗朗，於4歲時確診患有自閉症及發展遲緩，疫情下早年大多以網課形式進行，致其社交情緒能力較弱，上學年升小一時嘗試結識朋友，惟被同學以「唔想同你玩」為由拒絕。

雅賢憶述，朗朗亦曾因在校巴上未能坐在原先安排的座位，與同學發生爭執，回家後委屈大哭。現時她每晚都與朗朗回顧當天發生的事以讓他反思，希望將來學校可以遊戲或小組形式教學，增加朗朗與同學互動的機會。

服務處籲加強社交情緒訓練 設家長互助小組

對於調查結果，服務處心橋融合教育服務（第四隊）單位主管杜惠雅建議，幼稚園、小學及學前復康服務機構為SEN兒童提供的升小適應課程需增加「社交發展」及「情緒管理」比例，特別是即將升讀幼稚園高班至初小的兒童，亦可為其家長設立家長支援暨互助小組，配合實境訓練，令他們充分掌握教導兒童管理情緒的技巧，同時加強家長的抗壓能力。

她續指，服務處獲織樂慈善基金贊助設立「小升星幼小銜接支援計劃」，並引入CASEL社交及情緒教育理論，專門為升小的SEN兒童及其家長提供社交情緒支援，有效協助兒童管理情緒及與人互動。