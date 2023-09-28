英皇書院學生研納米二氧化鈦產氫氣　奪國際創新科技比賽冠軍

由香港青年協會、教育局及香港科學館合辦，並獲創新科技署、香港科技園公司、香港青年科學院、知專設計學院及專業教育學院（李惠利）支持的「2023年香港學生科學比賽」，於今年8月派出兩支優秀隊伍到英國參與International – World Innovative Student Expo（iWISE）國際賽事，當中英皇書院奪得「科學組」冠軍及全場總亞軍，世界龍岡學校劉皇發中學則奪得「科學組」亞軍。



兩支香港代表隊伍於iWISE 2023憑藉出色的表現贏得多個獎項，英皇書院團隊榮獲「科學」組別冠軍及全場總亞軍；世界龍岡學校劉皇發中學團隊則奪得「科學」組別亞軍。（香港青年協會提供）

iWISE比賽分為科學、才藝、藝術三大組別，每個組別設有冠、亞、季軍各1名，同時設有多名金獎、銀獎、銅獎及優異獎，今年有28個國家及地區的57份作品參加。

英皇書院的作品「化廢為寶鈦容易」，透過研究不同種類的染料，如何影響納米二氧化鈦生產氫氣的效率。成員之一范知衡表示，是次比賽能提升他的報告技巧和膽識，並有機會參觀牛津大學、劍橋大學等認識當地文化，結識各地的朋友，擴闊視野。

另外，世界龍岡學校劉皇發中學研發的「新型可生物分解濾芯」，是一個舒適及可生物降解的口罩濾芯，對抗由呼吸道飛沫傳播引起的疾病，適合建築工人使用。成員之一張家瑜表示，由於比賽途中出現技術問題，未能展示發明品的用途而感到徬徨，故此即場改以演講方式介紹作品，最終順利完成，從中學到在困境中隨機應變。

青協「創意教育組」亦提名多支優秀中學隊伍，參與兩個國際網上比賽，包括由土耳其舉辦的International Science Project Olympiad（INSPO） 2023及由印尼舉辦的World Science, Environment and Engineering Competition（WSEEC），先後獲得金獎、銀獎及最佳大奬。