近七成直資加學費　連續四年升　平均加4.09%　聖保祿學校加兩成

直資和私立學校學費新學年學費出爐，教育局回覆稱，有近七成、48間直資中小學獲批加價，平均加幅為4.09%，是自疫情到復常的四年以來新高。



傳統名校聖保祿學校中學部學費急升20%，全年學費為30,000元，屬全港加幅最高的直資校。其次是拔萃男書院附屬小學加價15%，新學年全年學費為53,140元。



直資學校議會主席陳狄安分析，疫情間不少學校凍結學費，如今疫後復常，學校恢復發展計劃，加上政府「按人頭」資助額去年錄得跌幅，多校需加學費以應付開支增多，又稱學生人口減少並非主因。



傳統名校拔萃男書院附屬小學本學年加15%學；中學部則加價10%。（資料圖片）

全港有71間直資中學，教育局本學年批准48間直資學校加學費，佔總數68%，包括拔萃男書院、聖保羅男女中學、協恩中學、林大輝中學等（見下圖）。

以中一及小一及的學費計算，聖保祿學校的中學部學費加價20%，全年學費為30,000元，較去年加多5,000元，加幅屬全港之冠。

其次拔萃男書院附屬小學加價15%，新學年全年學費為53,140元，較去年多6,930元。中學部加幅則為10%，全年學費57,830元。

男拔：經營成本持續上升需加費 絕大多數家長理解

男拔回覆查詢稱，鑑於經營成本持續上升，需要加學費，決定前已聽取中、小學部家長教師會的意見，以問卷形式諮詢全校家長，得到絕大多數家長回覆表示理解和同意。校方稱，新學費將支持課程發展需要，用於改善課室及其他硬件設施，提升互動學習成果，獎學金亦會相應調升

部分直資學校選擇凍學費，例如拔萃女書院，全年學費為38,000元；英華書院學費亦維持不變，全年學費為24,000元。

71間私校、61間國際校獲批加價

而整體直資學校學費平均加幅為4.09%，創四年以來新高。直資學校議會主席陳狄安分析，疫情時許多學校凍結學費，因暫停學校發展計劃，開支相對較低，疫後全面復常，各校復辦不同活動，且要調升教師薪酬，在計及通脤等因素，本學年決定加價。

他說，疫情之下，政府「按人頭」資助額增幅收窄，去年初中資助額錄得減幅1.44%，由於最新資助額今年10月才公布，相信學校希望先加學費，確保有足夠資源運用。

近年適齡入學人口減少，移民潮致學生流失，陳狄安不認為是多校申加學費的主因，部分學校中一報名人數，仍然多於學額數目，「填補係做得到」。

教育局表示，已根據既定程序審批直資學校、私立學校和國際學校的調整學費申請，會仔細審視學校提交的財政預算和調整學費的理據，並確定學校已諮詢家長，解釋加費的理由。

另外，本學年有71間私立學校獲批加學費，較去年增8間，平均加幅是5.41%；61間國際學校獲批加費，較去年減少5間，平均加幅為4.50%。另有1間私校和5間國際學校的申請不獲批。