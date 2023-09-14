高才通等三項計劃來港人才子女　新增可讀官津直資校　獲港府津貼

港府自去年底推出及放寬各項吸引人才計劃措施，截至8月底，超過7.5萬宗獲批，當中超過3.8萬名申請者已來港。根據教育局今年7月更新的學校通告，批准多三項人才計劃、當中包括「高端人才通行證計劃」（高才通）的申請人子女， 入讀香港公營及直資學校，學費可獲政府津貼。



直資學校議會主席陳狄安表示，留意到通關之後，經人才計劃、內地回流或雙非學童的來港報讀人數有上升，在本地適齡人口下跌下，對直資學校收生有幫助，亦認為公帑資助專才計劃申請人子女入讀港校合理，「以往好多外國人來港工作，都要拎工作簽證，來港都要交稅，納稅人都可以享受某幾項福利。」



三項人才計劃申請人的來港才女，可就讀公營及直資學校。（資料圖片）

教育局今年七月中更新非本地兒童入讀公營學校程序和條件的通告，批准多三項人才計劃的申請人子女，入讀本港公營及直資學校，並獲得政府津貼。該三項計劃包括高端人才通行證計劃、一般就業政策及非本地畢業生留港或回港就業安排。

直資學校議會：公帑資助合理 專才有交稅

直資學校議會主席陳狄安表示，自年初通關之後，經人才計劃、國內回流或雙非學童的來港報讀人數有上升，特別是具內地背景的學生，隨著中小學適齡人口持續下跌，若有合適學童來港就讀，學界對此表示歡迎。

至於能否紓緩收生不足壓力，他指，直資學校一年會有兩次「點人頭」，即教育局點算學生實際人數，以按「人頭」計算資助額，若經計劃入讀學童增加，令直資學校收生上受惠；至於津校則於九月中「點人頭」，以釐訂小一和中一核准開班數，「嚟緊（學生）係咩年級?若果只收插班生，係現行制度未必幫到（津校）學校渡過難關」。

在新安排之下，合共有7項人才計劃的申請人子女，可獲公帑資助入讀公營及直資學校。陳狄安認為，有關安排合理，「以往好多外國人來港工作，都要拎工作簽證，來港都要交稅，納稅人都可以享受某幾項福利，除咗同三粒星有分別，佢去公院有資助、子女都享有納稅人子女福利，點解國內人才專才落嚟又唔同？」