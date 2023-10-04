研究指賭博人士理財能力比一般港人低　其家人伴侶理財自律性較高

錫安社會服務處勗勵軒輔導中心與理工大學應用社會科學系合作，於2022年1月至2023年2月期間進行《香港理財能力及賭博行為研究》，透過問卷及訪談接觸341名賭博人士及其家人或伴侶，當中發現受訪者的理財能力比一般港人低，不過家人或伴侶的理財行為自律性卻較高，而過早接觸賭博及自制能力不足等則是導致賭博問題的原因。



組織建議，政府應從賭博人士及其家人的理財教育作為戒賭切入點，輔助他們共同建立合理的理財計劃和期望，包括學習風險管理及正確投資方法及工具等，同時亦可減輕賭博人士對其下一代財務管理的負面影響。



錫安社會服務處勗勵軒輔導中心與理工大學應用社會科學系合作進行《香港理財能力及賭博行為研究》，透過問卷調查及進行訪談，當中發現賭博人士的理財能力比一般港人低，不過其家人或伴侶的理財行為自律性卻較高，而過早接觸賭博及自制能力不足等則是導致賭博問題的原因。（錫安社會服務處提供）

賭博人士理財能力較一般港人低 其家人或伴侶理財自律性較高

調查顯示，在滿分為21分的理財能力評分中，賭博人士的得分為13.8分，而其家人或伴侶的得分為14.4分，比一般港人的平均分14.8分低。其中滿分為7分的理財知識方面，賭博人士及其家人或伴侶的得分分別為5.3及5.2分，而一般港人的平均分為6.2分，是相差最大的項目。

然而，賭博人士的家人或伴侶的理財行為自律性在9分中取得6.2分，比一般港人的5.8分和賭博人士的5.7分高，當中包括「記錄他/她的每月開支數目」、「將支出控制在預算範圍內」及「每月繳付完整的信用卡賬單」等。另外，過早接觸賭博、自制能力不足及借貸方式愈趨多元都是導致賭博問題的主因。

母親消費豪爽喜歡賭博 女兒坦誠分享後令母親反省

賭博失調者家屬X小姐自小生活節儉，從中學開始做兼職，並有儲錢的習慣，但其母親卻消費豪爽，不喜歡省錢，兩人金錢觀大不同。（錫安社會服務處提供）

賭博失調者家屬X小姐自小生活節儉，從中學開始做兼職，並有儲錢的習慣，但其母親卻消費豪爽，不喜歡省錢，兩人金錢觀大不同。她表示，母親總是認為自己孤寒，更會因她不借或給多點錢而生氣，並對家人的賭博行為感到羞恥，不會在朋友面前分享自己的家庭，又經常擔心放在家裡的錢會比偷走做賭本。

接受輔導後，X小姐學懂坦誠分享，向母親清楚表達自己的意願和情況，例如有一次她向母親提到不喜歡到澳門賭錢，母親竟然跟她說「原來自己的行為委屈了她」，這是X小姐第一次聽到母親願意對自己的賭博行為作出反省，並決定獨自去澳門，及後到訪次數亦大幅減少。

共同建立合理的理財計劃和期望 中心以「家庭共識理財」為重點

理工大學應用社會科學系系主任崔永康表示，政府可考慮從賭博人士及其家人的理財教育作為戒賭切入點，輔助他們共同建立合理的理財計劃和期望，同時亦可減輕賭博人士對其下一代財務管理的負面影響。（錫安社會服務處提供）

理工大學應用社會科學系系主任崔永康表示，政府可考慮從賭博人士及其家人的理財教育作為戒賭切入點，輔助他們共同建立合理的理財計劃和期望，包括學習風險管理及正確投資方法及工具等，同時亦可減輕賭博人士對其下一代財務管理的負面影響。

錫安社會服務處勗勵軒輔導中心中心主任嚴廷玲提到，中心會以「家庭共識理財」為重點，推出一系列親子溝通講座及理財教育課程，更與本地主力製作優質原創兒童劇場的《跳樂劇團》（JAM ISLAND THEATRE）共同創作適合親子一同參加的趣味互動劇場《逆轉時空魔法書》，增進親子關係，寓學習於娛樂。