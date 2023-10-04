研究指賭博人士理財能力比一般港人低 其家人伴侶理財自律性較高
錫安社會服務處勗勵軒輔導中心與理工大學應用社會科學系合作，於2022年1月至2023年2月期間進行《香港理財能力及賭博行為研究》，透過問卷及訪談接觸341名賭博人士及其家人或伴侶，當中發現受訪者的理財能力比一般港人低，不過家人或伴侶的理財行為自律性卻較高，而過早接觸賭博及自制能力不足等則是導致賭博問題的原因。
組織建議，政府應從賭博人士及其家人的理財教育作為戒賭切入點，輔助他們共同建立合理的理財計劃和期望，包括學習風險管理及正確投資方法及工具等，同時亦可減輕賭博人士對其下一代財務管理的負面影響。
賭博人士理財能力較一般港人低 其家人或伴侶理財自律性較高
調查顯示，在滿分為21分的理財能力評分中，賭博人士的得分為13.8分，而其家人或伴侶的得分為14.4分，比一般港人的平均分14.8分低。其中滿分為7分的理財知識方面，賭博人士及其家人或伴侶的得分分別為5.3及5.2分，而一般港人的平均分為6.2分，是相差最大的項目。
然而，賭博人士的家人或伴侶的理財行為自律性在9分中取得6.2分，比一般港人的5.8分和賭博人士的5.7分高，當中包括「記錄他/她的每月開支數目」、「將支出控制在預算範圍內」及「每月繳付完整的信用卡賬單」等。另外，過早接觸賭博、自制能力不足及借貸方式愈趨多元都是導致賭博問題的主因。
母親消費豪爽喜歡賭博 女兒坦誠分享後令母親反省
賭博失調者家屬X小姐自小生活節儉，從中學開始做兼職，並有儲錢的習慣，但其母親卻消費豪爽，不喜歡省錢，兩人金錢觀大不同。她表示，母親總是認為自己孤寒，更會因她不借或給多點錢而生氣，並對家人的賭博行為感到羞恥，不會在朋友面前分享自己的家庭，又經常擔心放在家裡的錢會比偷走做賭本。
接受輔導後，X小姐學懂坦誠分享，向母親清楚表達自己的意願和情況，例如有一次她向母親提到不喜歡到澳門賭錢，母親竟然跟她說「原來自己的行為委屈了她」，這是X小姐第一次聽到母親願意對自己的賭博行為作出反省，並決定獨自去澳門，及後到訪次數亦大幅減少。
共同建立合理的理財計劃和期望 中心以「家庭共識理財」為重點
理工大學應用社會科學系系主任崔永康表示，政府可考慮從賭博人士及其家人的理財教育作為戒賭切入點，輔助他們共同建立合理的理財計劃和期望，包括學習風險管理及正確投資方法及工具等，同時亦可減輕賭博人士對其下一代財務管理的負面影響。
錫安社會服務處勗勵軒輔導中心中心主任嚴廷玲提到，中心會以「家庭共識理財」為重點，推出一系列親子溝通講座及理財教育課程，更與本地主力製作優質原創兒童劇場的《跳樂劇團》（JAM ISLAND THEATRE）共同創作適合親子一同參加的趣味互動劇場《逆轉時空魔法書》，增進親子關係，寓學習於娛樂。