STEAM教育｜研究揭教師設計課程及活動遇困難　倡設STEAM數理中心

香港科技創新教育聯盟和香港教育工作者聯會合作，展開「香港STEAM教育：中小學教師培訓」政策研究，希望改善香港STEAM教育中小學教師培訓，發現教師最大的挑戰是需要自行設計課程，由於STEAM教育的課題有潮流性，約兩年便有轉變，可參考的教材甚少，加上現時培訓多着重資訊科技工具的使用方法，較少教授跨學科課堂設計，加重教師工作量，相關培訓變得零散和缺乏系統，研究提議設立「STEAM教育教師培訓指引」、「STEAM數理中心」、「STEAM教育統籌主任與技術員」等多項建議，改善香港STEAM教育教師培訓。



香港科技創新教育聯盟發布STEAM教育中小學教師培訓研究報告。（香港科技創新教育聯盟提供）

本港教育着重資訊科技

是次研究採用問卷調查、訪談、以及美國、芬蘭、韓國和新加坡四地的案例來進行，檢討2015年至2022年夏季STEAM教育教師培訓的情況，當中問卷調查去年7月至9月進行，收回349份有效問卷，深入訪談則採取一對一電話訪問。

研究發現香港STEAM教育潮流着重資訊科技，政府資源多投放於此，受訪教師首三項期望接受的培訓內容分別是「人工智能」（54.68%）、「虛擬/擴張實境」（45.91%）和「跨學科課堂設計」（42.11%），培訓方面，逾六成受訪教師樂意接受培訓，近五成受訪教師自費參與培訓課程，另有近六成受訪教師會指導同儕。政府是STEAM教育培訓的主要提供者，有九成七受訪教師參與特區政府提供的培訓。「大學/大專院校」是問卷羅列的培訓機構中，獲「很好」和「好」的評價佔最多（79.28%），其次是香港特區政府提供的培訓。

聯盟主席張澤松教授指須設立「STEAM教育教師培訓指引」，以清晰教師培訓方向。（香港科技創新教育聯盟提供）

較少跨學科課堂設計

聯盟主席、香港城市大學協理學務副校長（數碼學習）張澤松教授指，教師最大挑戰是需要自行設計STEAM教育課程或活動，不同於傳統課程有明確的授課內容，STEAM教育強調跨學科教學，但現時教師培訓以講授資訊科技的工具使用方法為主，較少提及跨學科課堂設計，容易令新手教師誤解懂得用該工具便等同STEAM教育，對非資訊科技科的教師而言，工具教學培訓對課堂教學用處不大。

張教授建議設立「STEAM教育教師培訓指引」，將教師培訓內容分為三個級別，詳述每個級別培訓的建議時數與訓練要點，「基礎」涉及STEAM教育概念介紹、政策現況、以及STEAM教育相關知識，「中階」囊括教學法、教學工具與平台的培訓，以及企業參觀，「進階」則是培訓教師設計全校STEAM教育的教學內容。

聯盟副主席伍煥杰校長建議設「STEAM數理中心」為香港STEAM教育專責機構。（香港科技創新教育聯盟提供）

設STEAM數理中心

聯盟副主席、培僑中學伍煥杰校長亦表示，比較香港和四地的案例，香港僅有教育局負責STEAM教育，缺乏專責推廣的機構。研究報告提議設立「STEAM數理中心」，作為香港統領與推廣STEAM教育的半官方機構，定期編撰與更新教材，解決教師缺乏教材的問題，中心設有專家課程支援，招攬大專學界、教育界和STEAM相關業界的專家，到校定制進階課程或活動，且有兩年跟進服務，協助學校STEAM教育規劃更上一層樓。

另外，是次研究顯示八成問卷受訪者贊成增設STEAM教育統籌主任，五成問卷受訪者贊成設立統籌專員或教學助理。伍校長指出，可參考特殊教育需要統籌主任的規格，設STEAM教育統籌主任和技術員，減少統籌主任授課時數，讓其專注校本STEAM教育活動與課程設計。因現時香港的STEAM教育並非正規課程，負責教師要自行調撥自己的工作時間備課，未必能吸引更多老師自願加入STEAM教育的跨學科授課，並且現時只有中學科學科有實驗室技術員，但其他學科沒有，跨學科教學甚少配套支援。設有技術員支援，可減輕教師的STEAM教育備課負擔。為吸引技術人才應徵，技術員的待遇應提升，並給予晉升階梯。

聯盟副主鄧飛議員指有需要詳述中小學STEAM教育銜接，尤其是小學與初中編程教育銜接。（香港科技創新教育聯盟提供）

望政府上調資助

聯盟副主席、立法會議員鄧飛則表示，STEAM教育涉及的知識與正規課程的授課內容有重疊，需要釐清STEAM教育與正規課程的分別，有助教師明白STEAM教育的實施方向，在培訓上可着重教學法的學習，由於STEAM教育多和數理學科有關，鄧指可在STEAM教育宗旨加入「STEAM教育的推行，為提升學生於數理學科的興趣，以增加高中選修高等數學與科學科目的學生數量」。

由於STEAM教育和業界緊扣，教師能了解最新的STEAM相關行業發展，避免與業界脫節，協助學生為生涯規劃作準備。鄧飛表示，創新科技及工業局可參考新加坡STEM Inc.「行業夥伴計劃」（Industrial Partnership Programme），成立「STEAM教育業界夥伴計劃」，聯繫學校與香港STEAM相關行業，建立行業配對，同時將規模擴至大灣區STEAM相關的大企業，配合國家「十四五」規劃，以及香港「八大中心」的國際創新科技中心之發展。

此外，鄧飛指現時優質教育基金有關「員工培訓導師」的撥款，可上調時薪金額，以貼近STEAM人才的市價，同時可以鬆綁，以學歷劃分導師薪金的限制，但有關開支需要政府改善STEAM教育撥款才能成事。