學者指全球面對人才荒　雙管齊下吸引外地人才　提升工種專業地位

現時社會正積極討論如何解決人才荒，嶺南大學副校長莫家豪接受訪問時指出，全球各地均正搶人才，認為本港需要營造氛圍吸引國際人才來港工作，同時需全方位提升不同工種專業地位。他建議政府可帶頭於公務員體系為救生員、醫療助理等工種設計晉升階梯起帶頭作用，同時可加大力度讓自資院校推行職業導向課程，吸引更多年輕人入行。



莫家豪表示，過去數年本港經歷社會事件、疫情等，令不少具技術和學歷人士移民離港，導致各行各業均出現空缺需要填補，本港需要想辦法吸引外地人才來港工作，同時提升專業工種地位吸引年輕人入行。

嶺南大學副校長莫家豪（資料圖片）

需全方位配合 吸引外地人才來港並留港工作

就吸引外地人才而言，莫家豪分析指是全球各地均面對的問題，特別是人才會全球流動，吸引人才後如何留住人才，「政治、社會、經濟環境能否留住人才？除了個人工作需要還要考慮是否家庭友善、生活方式、子女教育成長等一連串因素」，認為本港需全方位營造適合外地人才、歡迎人才留港工作的氛圍。

他以住屋問題為例，指出本港需有配套措施讓外地人才可以在港置業，長遠留港工作，而國際學校學額是否足夠亦是留住外地人才的關鍵。此外，環境如空氣質素、生活方式以至能否於工作和生活之間取得平衡等，亦會影響外地人才來港和留港工作的意欲。

社會需改變「傳統讀大學先係人才」的觀念 提升專業技工地位

至於內部人才培訓方面，莫家豪認為必須讓本地年輕人看到希望，透過技能培訓和增值，扶植本地年輕人，要做到這點則要透過教育改革，由幼稚園起改變學生、家長以至整個社會「傳統讀大學先係人才」的想法，轉為對不同行業一視同仁，另邊廂亦要提升專業工種的薪酬和社會地位，做到歐美國家不同職業地位相若的情況。

行政會議於2023年6月6日通過公務員薪酬調整幅度建議，高層公務員加薪2.87%、中低級加4.65%。（林靄怡攝）

要做到這點，莫家豪指商界亦需要改變「請唔到人先加人工、不重視技工的觀念」，認為應由政府帶頭做起，於公務員架構為救生員、醫療助理等工種設立晉升階梯，打破年輕人認為這些行業無前景、工作厭煩而不願入行的困局。

倡自資院校與業界合辦課程 修改課程評審準則配合

除此以外，莫家豪認為目前本港學術性質的學位供應過多，而自資院校開辦課程比八大較靈活彈性，認為政府可鼓勵不同行業與自資院校合辦職業導向的課程，以及安排實習或學徒培訓等，以回應各行業的實質需要，同時針對這些實務課程設計合適的評審機制，而非採用傳統學術評審準則，全方位解決本港人才問題。