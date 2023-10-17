VTC執行幹事：積極籌備高科院升格大學盼成政府資助應用科技大學
現時本港各行各業正面對人才短缺問題，職業訓練局（VTC）執行幹事唐智強接受「01教育」專訪時表示，未來需提升本港職業專才教育地位，吸引更多青年人入行，另外亦要開拓生源，例如在個別行業容許內地和海外生來港升學，畢業後留港就業。
他透露，VTC正積極籌備將高等教育科技學院（THEi）申請升格為大學，並定位為「應用科技大學」專門提供職業導向學位課程，不會與學術為主的八大競爭，並期望未來大學能獲政府資助，學費與八大一樣，提升職專教育的地位，吸引年輕人入行。
人口下跌人才不足 吸本地生、擴生源增人才供應
唐智強表示，本港人口下跌導致人才供應減少是不爭的事實，「會造成一個嚴重的人手不足，我自己個人好擔心會出現（人才供應）樽頸問題」，對本港短期而言是非常大的挑戰，特別是年輕人有太多選擇，認為除了提升職專教育地位、吸引更多本地青年成為職業專才外，同時亦要引入內地或海外人才來港接受培訓，增加本地人才庫。
他特別指出，扶手電梯及升降機維修、冷氣維修等必須在本地進行的工作人手尤為不足，部份更有法例要求從業員須在本港受訓、實習才能註冊。因此建議政府可試行引入內地以至東南亞地區學生來港進修，例如修讀高級文憑，並透過人口政策配合容許他們畢業後留港工作，增加本港專業人員供應。
職業導向學位多屬自資課程 學費問題難培訓人才
另一個有助解決人才荒的方法，唐智強認為是設計清晰的職專課程階梯，讓學生對未來進修前景有清晰明確目標，特別是高級文憑銜接至學位課程。
他提到近年政府推出多項措施推動職專教育，例如推出SSSDP計劃、應用學位先導計劃等，其中應用學位先導計劃讓學生可一條龍式由職專文憑一直完成學位。不過他指出，對本地生而言，許多職業導向的學位課程由自資院校開辦，即使課程獲政府資助，學生所付學費仍比八大的每年約4.2萬元學費多。
唐智強指出，現時VTC自資學位課程學費約14萬元，即使課程獲政府資助學生仍須支付7萬元學費，比VTC政府資助高級文憑每年學費約3萬多元多一倍，導致不少學生升學時往往優先考慮八大學位，亦在學生和家長心目中構成分級。
積極籌備高科院升格大學 盼獲政府資助不與八大競爭
為此，唐智強認為本港有需要設立一所「應用科技大學」，專門開辦職業導向的學位課程，現時VTC正積極籌備將高科院申請升格為大學，同時期望大學能獲政府資助，學費與八大相同，全面提升職專教育形象和地位至八大相若，長遠為本地培訓不同專業人才。
他強調，未來的「應用科技大學」不是要與八大競爭，主要功能亦不會與八大重疊，「我只會做一件事，就是全部都是應用的學科，我不會搞文學、我不會去跟其他八大去爭。雖然八大有部分的課程都是應用科技，但VTC是全部都是。我們覺得如果我們做了這件事，就可以幫到很多的人」。
唐智強補充，此舉若有人口政策配合，亦有助吸引內地和海外學生來港進修，增加本地人才供應並發展香港成教育樞紐。他舉例，以往VTC每年只取錄幾十名內地生，但本學年內地生大增十倍至300多人，主因是高科院本學年獲批開辦以普通話授課的酒店營運管理，以及公共關係及國際項目管理學位課程，反映VTC課程對內地生具吸引力，認為長遠可將同樣做法擴展至其他學科。
至於升格大學時間表方面，唐智強指現時正積極籌備中，但升格大學須通過學術評審局3個學科範圍評審，目前暫未有明確時間表。