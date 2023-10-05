研究揭逾半僱員重視工作生活平衡　44%學生望日後遙距或在家工作

香港人力資源管理學會於今日（5日）發布「2023年未來勞動力研究」，該研究委託恒生大學進行，並獲得JobsDB by SEEK贊助。研究於今年6至8月間進行，有超過900位受訪者。



研究發現，因應人才市場競爭激烈，有超過67%僱主會積極從其他行業招聘有相關經驗或技能的人士以增聘人手。僱員方面，有51%僱員表示重視「生活與工作平衡」，能推動他們留任公司。



僱主需保持開放心態以應對人才市場轉變

研究發現，為吸引及挽留人才，過半僱主會提供職業發展機會和員工福利活動，超過40%僱主提供員工福利、彈性工作時間及提升或重塑技能相關的計劃。另外，有44%的學生期望畢業後可以找到提供遙距或混合工作模式的全職工作。

未來五年最需要掌握AI相關技能

科技發展影響下，「大數據分析和管理」和「人工智能和機器學習」被認為是未來5年內在最需要掌握的技能，兩者均佔受訪者超過三成。

另外，員工和學生都預計，由於未來工種的轉變，他們的職業路向將有顯著的改變，例如有40%員工相信自己在未來5年內，將在尚未出現的行業中工作，近半員工認為自己目前的技能不足，希望以不同形式獲得培訓。

人力資源管理學會會長孔于人（左）及obsDB香港區總經理李政勳期望政府出手支援處理人才問題。（盧勁揚攝）

實習有助學生職業探索

研究顯示，大多數的學生重視語言、溝通和協作能力等軟技能，以增強適應力和競爭力。研究認為，即使現時不少機構已經有與大學合作提供實習機會，但仍需了解香港學生缺乏參與實習動力的潛在原因，期望透過針對相關問題，吸引學生參加實習，以培育有技能及實力的未來勞動力。

人力資源管理學會會長孔于人強調，僱主需要投資僱員培訓和發展，以提升及重塑員工技能，幫助員工迎戰高技術時代。他又希望研究有助吸引及挽留人才，建議政府制定長遠人口政策，以處理人才問題，並提到解決住屋問題、減輕居住成本都會有幫助。

JobsDB香港區總經理李政勳認為，提升本地實習體驗以推動更多專上學生參與實習，有助保持及提升香港未來勞動力。他建議僱主與大學通力合作，安排更完善的實習計劃、提升學生實習體驗。他又建議政府提供政策支援，推動僱主改善公司的實習計劃，期望措施有助留住及培育年輕一代的勞動力。