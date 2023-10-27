小學人文科｜蔡若蓮稱國教不存在獨立成科　料年底前制定框架初稿

施政報告2023宣布將小學常識科將拆分為人文科和科學科，25/26學年於小一至小四推行。教育局局長蔡若蓮今日（27日）出席施政報告記者會時表示，對於有說法指人文科等同於國教科是完全誤解，稱國民教育一直以多重進路推行，不存在獨立成科。



被問到為何未有諮詢學界便急於推行人文科，蔡若蓮稱，人文科絕大部份基於現有常識科內容去增潤，包括加入國家歷史、文化和地理元素，教學內容、模式和評估沒有太大變化。蔡若蓮指，教育局會成立專責小組制定課程框架，亦會諮詢業界和前線意見，預計年底前敲定初稿，明年定稿，並會展開學校試驗計劃。



教育局局長蔡若蓮今日（27日）出席施政報告記者會時表示，對於有說法指人文科等同於國教科是完全誤解，稱國民教育一直以多重進路推行，不存在獨立成科。（歐嘉樂攝）

蔡若蓮：課程目標和宗旨沒有改變

蔡若蓮多次強調，人文科是基於現有常識科內容增潤國家歷史、文化和地理元素，課程目標和宗旨沒有改變，包括培養學生身心健康成長、正確價值觀和態度、關注本地和國家的發展、愛護環境等。學界關注常識科分拆後的課時分配，蔡若蓮表示，課程內容增潤後，課時相應增加，學校可以運用25%的彈性課時配合。

（歐嘉樂攝）

人口跌屬結構性問題 蔡若蓮：唔可以唔合理維持學校數目

近年多中小學先後停辦，但施政報告無提及措施支援學界，蔡若蓮重申，人口下跌是結構性問題，以「軟著陸」為目標，「唔係逃避問題」。她強調，要善用公帑，「唔可以因人口跌，唔合理維持學校數目」，因會浪費珍貴的資源，稱局方會及早與辦學團體商討合併、重置、和停辦的安排。另外，她指，小學推行小班教學已設立KPI指標，將增加40多間小學加入小班教學，以達到逾九成的比率，未來會因應課室供應量，以達到100%目標。