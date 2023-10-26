小學人文科｜未諮詢未設課框兩年後實施　津小議會稱太急冀延後推

新一份《施政報告》提出，將推行逾25年的常識科，分拆為人文科或科學科，於25/26學年小一及小四級逐步落實。有多位教育界人士指，去年教育局已探討將科學科獨立成科，學界早預料會切割常識科，只是未料不足兩年內急趕實施，目前尚未展開正式諮詢和提供課程框架，坦言「一片雲霧」。



津貼小學議會署理主席蘇炳輝表示，關注當局如何剪裁和整合兩科課程，特別是人文科，如何平衡國情教育和個人與社會教育等元素，亦關注兩科分拆後的課時分配，擔心最終教學時數不足，變相削弱兩科的影響力。他建議教育局考慮2025學年改以試行方式推行，令學界有更充裕時間準備。



新一份《施政報告》提出，常識科分拆為人文科或科學科，人文科預計會加強國情教育。（資料圖片）

以往課程改革至少花三年 新科兩年後推「嚟得好急」

小學常識科於25/26學年逐步被取替，分別於小一和小四級推行人文科和科學科。不足兩年內推行兩個新科，蘇炳輝直言，過程「嚟得好急」，以往課程改革至少花三年時間，包括先向業界詳細諮詢，並邀請專家和行內人士擬定課程框架，之後再找學校試行新課程。

不過，去年11月只有科學科推行先導計劃，找部分小學作為試點，蘇炳輝指，該科尚未有正規的學界諮詢，試點學校亦未有新課框試用，更遑論是人文科，「一年多時間要開新科，唔係咁簡單，涉及課程規劃、教科書、師資培訓，都好緊張。」

有報道引述消息指，初小人文科和常識科每周設有2節，高小則每周各設3節。（資料圖片）

憂分科後課時不足

課時分配方面，有報道引述消息指，初小兩科每周各設有2節，高小則每周各設3節。蘇炳輝表示，擔心將來分兩科，課時反而較少，不足以應付講求「動手做」、探究式學習的科學科，「到時要加課時，人文科又仲有幾多呢？」

他指，中英數主科每周有7至9節，常識科由當年「社科健」合併後，變為每周約5節，「令課時好用咗，差距唔算太大」，分科後若各設有2至3節，擔心會否變相削弱兩科的影響力。他認為，科學科是重要定位，以往各校教學模式不同，以校本方式處理，常識科是否適宜「分科」，要視乎最後落實結果。

人文科與科學科的課程框架尚未推出，有學界人士坦言，對新科「一片雲霧」。（資料圖片）

課程框架未出 關注如何剪裁整合 平衡國情與人文教育

人文科與科學科的課程框架尚未推出，消息人士指，人文科將以中華文化作為價值觀教育的主軸，加入國家歷史、文化、地理及國家安全等元素。有不願具名的資深校長坦言，學界「一片雲霧」，以人文科為例，「國安教育、愛國主義教育元素本身都有，但之後要強化到咩地步呢？點樣去教？」他舉例，涉及國安法的教學，部分小學生已感到很難明，若要加強有關教學，「日後又要教到幾深入?」

蘇炳輝關注教育局如何剪裁和整合兩科課程，「若果不斷加嘢，課程有增無減，係不合時宜」，特別是人文科的課程焦點，相信考驗課程專家，如何平衡國情教育和個人與社會教育等元素。他舉例，常識科包含「健康與生活」、「人與環境」等學習範疇，「能夠認識自我、學習自理、環保等概念，健康亦是重要課題，唔可以當無咗件事。」

他建議教育局考慮2025學年改以試行方式推行，令學界有充裕時間準備，亦要增加資源配合，「按步就班，都係想學生學得好啲。」

常識科六個學習範圍：

1健康與生活

2人與環境

3日常生活中的科學與科技

4社會與公民

5國民身份認同與中華文化

6了解世界與認識資訊年代

