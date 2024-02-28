菁英會舉辦創業構思比賽　2000人參加　得獎團隊獲100萬美元注資

為了拓闊青年視野，特首李家超在2022年施政報告中提出由2023年起每年舉辦「香港青年節」，香港菁英會響應政府號召，聯同FoundFast舉辦「全民速創」創業構思比賽，吸引90支隊伍共2,000人報名，投票人數多達1.5萬人，其中公開組及中學組有11隊及5隊獲獎，香港菁英會日前舉行「全民速創」創新創業展覽日進行頒獎及展覽，民政及青年事務局副局長梁宏正、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室青年工作部副部長萬寧、全國人大代表陳曉峰等人獲邀出席。



民政及青年事務局副局長梁宏正、中聯辦青年工作部副部長萬寧與獲獎中學生交流創業意見。（香港菁英會提供）

「全民速創」創業構思比賽鼓勵和培養年輕人的創新精神和創業意識，讓他們學會以低成本高效益的方式，探索初型的創業想法，活動邀請到阿里巴巴創業者基金及戈壁創投作為合辦機構，為創業隊伍提供專業意見，助力青少年實現創業夢。

比賽每月舉行，累積90支團隊共2,000人報名，經FoundFast平台公眾投票人數達1.5萬人，活動由去年9月舉行至今錄得11隊公開隊及5隊中學組得獎者獲現金獎，其中一支獲獎團隊機構更成功融資100萬美元，成績令人鼓舞，比賽將會恆常舉行，為青年提供實現創業構思的機會。

香港菁英會主席林智彬表示，比賽成為青年創新創業的重要平台。（香港菁英會提供）

香港菁英會主席林智彬表示，香港菁英會積極呼應民政及青年事務局2022年年底推出《青年發展藍圖》，「比賽參與人數超越預期，更有團隊獲得注資，讓比賽成為青年創新創業的重要平台」。