VPET職出真我｜打機啟發興趣　IT界新丁努力自學　創業成網絡顧問

有冇諗過日常打機嘅經歷竟然可以啟發事業嘅方向？Jason讀書時因為一次同朋友打機嘅經歷，意外發現自己對網絡工程有興趣，大學畢業後就入行邊工作邊自學，由訓練生做到高級工程人員，試過到訪唔同地點工作，𠵱家仲成功創業成為網絡顧問。



Jason話現時多間大專院校都有開辦相關職業專才教育課程，讀完會對行業有基本認識，相信同學學習雲端同地面基建網絡知識後，將會成為十分搶手的全能型資訊科技從業員。



與同學打機須接駁多人網絡 啟發成為網絡基建工程人員

Jason中五畢業後入讀香港專業教育學院嘅高級文憑，之後再讀香港城市大學嘅2年制資訊科技課程。讀書期間有一次佢同同學喺學校茶水間一齊打機時，因為首次應用到網絡知識，啟發佢對網絡嘅興趣，「我哋得兩隻router（路由器），點樣可以連接到大家喺同一LANs network（局域網）度傾到偈同打到機呢？同學都指住我，『你係做呢行㗎喎，你讀呢範㗎喎』，我就即刻Google去搵下，究竟點樣可以將兩隻router大家一齊可以打到機咁樣，所以就觸發咗我去第一次實踐網絡知識」。

Jason讀書時期因為一次與同學打機嘅經歷，意外發現自己對網絡工程有興趣，入行後邊工作邊自學，由訓練生起步至擔任高級工程人員，𠵱家佢更成功創業成為網絡顧問。

到訪各類地點 負責網絡基建工程

畢業後Jason順理成章入行，成為網絡基建工程人員，「Infrastructure（網絡基建）都有分好多範嘅，最基本有分system（系統）或者係network（網絡）」，佢考慮過後決定以網絡作為發展方向。佢又話程式員同網絡基建工程人員嘅最大分別在於工作地點不同，「Programmer（程式員）就會坐定啲，喺呢個office入面打code呀（寫程式）、debug（除錯）呀、開會呀等等」，而工程人員就有機會深入不同地點工作，真實地面對不同問題及處境。

講到職業生涯發展，Jason話香港專業教育學院的課程比較職業導向，讀完高级文憑，或大學關於資訊科技、客服或網絡等相關課程後，會對資訊科技行業有基礎認識，「對入行嚟講係一個入場券」。當然，入行後都要花心機增值自己，上網睇教學同搵資源，先可以與時並進。

Jason話讀完高級文憑課程會對資訊科技行業有基礎認識，係一張入行嘅入場券，但入行之後都要花心機自學增值。

混合雲端成大趨勢 全能型網絡工程人員非常吃香

Jason入行後做咗3年工程人員訓練生，然後成為網絡工程人員，之後再晉升為高級網絡工程人員，𠵱家佢已經創業，擔任公司嘅網絡顧問，「入行後嘅大概6至7年，開始係分水嶺，大家會去搵自己嘅職業路向。有啲人可能會出去見客人啦，有人會做In-house IT啦，又或者好似我咁創業」。

對於未來業界發展，Jason認為混合雲端方案係行業大趨勢，有樂觀嘅發展前景。佢提醒想入行嘅青年朋友，無論喺邊個範疇發展都需要保持認真嘅心態，「做邊個行業都好，無論IT定唔IT都好，一個認真嘅態度都係可以幫到你嘅發展」。

事實上香港對資訊及通訊業人才需求持續增加，由2017年嘅11.6萬人，預計2027年將會上升至13.1萬人。現時私人機構初入職的助理網絡工程師月薪介乎1.5萬至3.5萬元，而資訊科技總監月薪更可高達5萬至11萬元！為咗幫助新血入行，剛剛發表嘅2023年施政報告公布咗政府會支持職業訓練局成立專注培育科技人才的特色職專學院—香港資訊科技學院，配合創新科技發展同各行業對數碼轉型的人才需求。

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為咗令大家更加了解職專教育下學生點樣打好基礎再投身職場盡展所長，《香港01》請嚟幾位唔同專業界別嘅朋友，除咗擔任網絡顧問嘅Jason，仲包括遊戲公司總監、攀樹員、放射師，以及升降機技術員學徒等等，分享自己學以致用嘅故事，等大家更了解各行各業發展，以及職專教育的關鍵作用，萬勿錯過。