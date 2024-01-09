01創科團｜參觀港澳青年創業基地　漫遊海口老街、雲洞圖書館打卡

為讓青少年加深國家創科和航天事業的認識，《香港01》於12月14日至18日舉辦「海南航天創科青年交流團」，邀請本地中學參加前往海南省交流，並於12月15日直擊長征五號火箭發射。



交流團最後一日（12月18日）於海口市活動，到訪海南省港澳青年創業基地、參觀市內景點萬綠園和當地著名打卡熱點、外貌獨特的雲洞圖書館，以及漫遊海口老街品嚐當地特色甜品清補涼。



到訪海南省港澳青年創新創業服務中心

「《香港01》海南航天創科青年團」於最後一日參觀海南港澳青年創新創業服務中心，了解海南為港澳青年提供的創業、就業機會。（香港01 鄭寧 攝）

交流團當日首站到訪海南港澳青年創新創業服務中心，參觀中心的會客室、辦公室的設施，設施以及了解海南為港澳青年提供的一站式創業支援服務，包括協助在當地註冊公司、提供創業諮詢等項目落地服務等。

參觀萬綠園、雲洞圖書館

交流團最後一日，在豐富密集的行程中，同學們於海南最美圖書館「雲洞圖書館」享受屬於自己的閱讀時間。（香港01 鄭寧 攝）

當日另一行程是前往海口市的公園「萬綠園」和雲洞圖書館參觀。其中雲洞圖書館被譽為海口市最美圖書館，曾被英國《泰晤士報》稱為「2021年最期待建成的建築作品」。建築設計以蟲洞作為靈感，流暢曲線貫穿圖書館內外，其外形如同一座大型雕塑，成為海口旅遊打卡熱點，學生紛紛把握機會在圖書館內打卡參觀。

圖書館內設有多個窗戶採光，而且向海位置設有大量座位和空間，讓讀者輕鬆閱讀。此外，圖書館更設有咖啡店，讀者能享受閱讀時光。

交流團最後一日，在豐富密集的行程中，同學們於海南最美圖書館「雲洞圖書館」享受屬於自己的閱讀時間。（香港01 鄭寧 攝）

海口老街品嘗地道甜品清補涼

最後一日，交流團於海南海口騎樓老街品嚐特色小吃「清補涼」。（香港01 鄭寧 攝）

交流團最後安排學生暢遊海口老街，品嘗當地特色甜品清補涼，並自由活動參觀海口老街，然後結束五日四夜交流之旅，乘坐航班回港。