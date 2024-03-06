青協調查逾8成青年自覺有用　7成人對未來抱希望

年輕人的價值觀與香港未來發展息息相關，香港青年協會（青協）早前進行「青年價值觀指標2022」問卷調查，結果顯示超過8成青年「覺得自己是有用的人」，較2021年疫情時回升近1成。另有近7成青年「對未來有希望」，按年升近2成，惟仍有兩成半青年對其人生看法消極。另外，分別有42.9%和38.4%受訪青年對國家和香港發展前景信心。



青協展望未來5年工作，將加強「青年參與」、「全健發展」，「數碼轉型」及「人才培育」四大方向的服務，讓青年更多參與社會建設、開拓事業發展機遇。



青協「香港青年協會青年研究中心」為了解青年的價值觀轉變，以及探討青年對未來的看法有否隨疫情過去而有所改變，早前針對15至39歲的本地青年進行「青年價值觀指標2022」問卷調查，成功收回525份有效問卷。

兩文三語信心不足 社會參與度下降

青協早前進行「青年價值觀指標2022」問卷調查，近日公布調查結果。（青協提供圖片）

調查中超過八成（81.2%）青年「覺得自己是有用的人」，較2021年（73.1%）回升近1成；7成受訪者（70.1%）覺得「對未來有希望」，則升近2成。惟仍有約2成5（25%）青年認為「自己人生觀是消極」。

78.6%受訪青年認同一個人可以同時做多份職業，但滿意自己普通話、英文及創意水平的受訪青年僅5成，自信度按年出現下降。調查同時顯示，青年的社會參與度不足，在義工參與（27.6%）、慈善捐獻（60.6%），以及擔任團體成員等（10.7%），都分別出現下降趨勢。

青年對國家和香港發展前景信心回升

另外，調查亦顯示近4成（37.7%）青年對實施一國兩制有信心，他們對國家（42.9%）和香港（38.4%）的發展前景信心亦見回升。

青協青年研究中心樂見青年對發展前景信心稍為回升，對未來重拾盼望，相信這與疫後復常，社會經濟重拾正軌等因素有關。青協望政府在青年發展投入資源外，社會亦能加強青年社會建設參與度，幫助他們開拓事業發展機遇。

青協續指，故在未來5年工作中，青協將加強「青年參與」、「全健發展」，「數碼轉型」及「人才培育」等四大方向的服務，讓青年參與社會建設、開拓事業發展機遇。

青協4大方向加強青年參與度

具體措施包括成立首幢全健綜合大樓，為青年提供一站式健康管理及支援，以嶄新「健康管理」的模式，處理青年常見如肥胖、皮膚、情緒問題等健康困擾，並大量培訓青年成為全健師。有關大樓位於深水埗，預計上半年全面投入服務。

深水埗大樓為青年提供健康管理服務

其次將推出「跨代創新社區」服務，青協「鄰舍第一」計劃的3,000多名青年義工，將透過社區考察及設計思維應用，發掘區內銀髮社群的需要，提出並實踐創新點子。另亦將開拓多元義工服務參與，透過「好義學」義工領袖網上自學計劃、「好義配」義工搜尋器，以及「好義配」義務工作嘉許，從線上線下提供富彈性的義工學習、登記及獎勵計劃，發掘更多內地及海外義工機會，培育青年視野與技能。

此外，青協將加強培育青年創意及數碼技能，提供實習場地、設施及實踐機會，以裝備他們的未來技能及發展事業。同時加強支援青年彈性就業，網羅來自「文體創科藝」產業的人才，培養專長及進一步開拓事業發展，增加青年向上流動的機會；另協助僱主提供度身訂造的彈性工作安排，以吸引青年入職。