青協調查半數青年網上「報喜不報憂」　拒「放負」望建正面形象

年輕人打卡文化盛行，熱衷將生活放上社交平台，但原來不少人分享時卻刻意會避免放負。香港青年協會（青協）「2024網絡形象與情緒健康」問卷調查所顯示，超過一半年輕人因「不想向他人透露或散播負面情緒」或其他原因，不願在網上「放負」；近7成年輕人希望個人社交媒體，能給予別人正面感覺。



青協希望年輕人明白網絡形象只佔一部分，要加強了解、欣賞自己，接受自己的不完美，從而建立正向自我形象。



青協「uTouch網上青年外展服務」為了解年輕人如何面對自己於社交媒體上所建立的網絡形象、情緒表達及自身情緒健康的情況，早前針對12至24歲的本地年輕人進行「網絡形象與情緒健康」網上問卷調查，成功收回1,651份有效問卷。

年輕人社媒偏向「報喜不報憂」

近七成青年希望在個人的社交媒體予人正面感覺，會先修飾言論及圖片才上載內容。示意圖（資料圖片）

調查中近七成（66.8%）青年希望在個人的社交媒體予人正面感覺，會先修飾言論（58.1%）及圖片（55.1%）才上載內容。五成六受訪者（55.9%）不願意在社交媒體上表達負面情緒，主要原因是「不想向他人透露或散播負面情緒」（49.4%）、「帳戶中的人並非自己全部都熟悉或現實生活的朋友」（21.3%）及「害怕他人會批評或胡亂揣測自己」（13.8%）。

調查亦顯示，超過一半（55.9%）青年在意別人如何看待自己分享的內容；七成（69.3%）青年在發布帖文前會花很多時間去思考內容，另有七成人（70.5%）會避免別人對自己分享的內容有負面感覺。

青協指調查結果反映青年在社交媒體傾向「報喜不報憂」，隱藏真實的個人情感，藉此塑造正面的網絡形象。

如長期抑鬱 應適時表達情緒

香港青年協會督導主任陳英杰指出，青少年對網絡形象極為重視，這對其自我評價及情緒健康產生重大影響，希望年輕人明白網絡形象只佔一部分，要加強了解、欣賞自己，接受自己的不完美，從而建立正向自我形象；若因為擔心網絡形象而感到抑鬱、焦慮或失眠，應適時表達情緒。

有海外學者指出，如網絡使用者在社媒經常真實地表達自己，而不是以理想化形象進行情緒表達，其主觀幸福感會較高，同時焦慮和壓力感也會減少，整體情緒狀態會較健康。

「青年精神健康月」關注年輕人精神健康

為加強支援年輕人精神健康，呼籲公眾關注及正視青年精神健康狀況，青協將於3月訂為「青年精神健康月」，除加強熱線輔導服務外，亦會舉辦《邂逅二次元的我》網絡形象情緒展及推出「網上自我療癒之旅」，活動詳情可瀏覽青協官方網站。