重返校園讀夜校及進修韓語　女生獲奬學金赴韓國慶熙大學留學

「韓流」持續至今，吸引不少人學習韓國語。「哪怕只有1% 的機會，我也要盡力去試！」中文大學專業進修學院（CUSCS）應用韓語高級文憑課程應屆畢業生鄭穎欣，終於苦盡甘來，完成課程，更喜獲獎學金，將於今年9月赴韓國慶熙大學修讀國語國文學學位課程。



韓國慶熙大學在QS全亞洲排名第33名。（VisitSeoul Facebook專頁圖片）

中四開始逃學 三年後醒覺重返校園讀夜校DSE

鄭穎欣接受學校訪問時說，中四時因為反叛，瞞着家人逃學，寧願外出打工，也不願讀書，先後任職侍應和售貨員。不過，經過三年踏足社會，她開始反思是否要讓自己一直這樣虛度光陰，於是毅然決定重返校園，不惜比其他同學付出更多努力，早上繼續工作，晚上到夜校修讀DSE中學文憑試課程，周末就自行進修韓語，她成功入讀CUSCS的應用韓語高級文憑課程，還立定了志向——有朝一日到韓國升學，繼而成為韓語教師。

鄭穎欣獲得獎學金，將到韓國慶熙大學修讀國語國文學學位課程。（中文大學專業進修學院提供圖片）

疫下轉網課令情緒受困擾 韓籍講師助克服困難

鄭穎欣憑着毅力，穎欣一步一步實現夢想，除了考獲韓國語能力考試（TOPIK）第五級的資格，她更獲韓國慶熙大學取錄及頒發獎學金。她感謝學院講師在過去兩年的教導和支持，談及學院的韓籍講師，「因為疫情，兩年的課程很多時候需要轉為網上教學，開始時我很不習慣，情緒也受困擾，但她很耐心地聽我傾訴，更給予我不少意見與支持，幫我克服困難。」