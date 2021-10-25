DSE｜下年度新增9個應用學習課程　韓語及新派東南亞菜也可選修

除了核心科目，高中學生可根據興趣、志向和能力，選讀應用學習課程作為選修科目。教育局今日（25日）向全港中學發出通函指，已批核52個應用學習課程，供2022至24年度、即2024年應考DSE的學生及學校選擇。當中包括2個應用學習試點課程、3個應用學習（職業英語） 課程及3個應用學習中文課程。同時亦新增9個課程，包括人工智能與機械人課程、珠寶設計課程以及韓國語文及文化課程等。



教育局指，就2022至2024年度已批核52 個應用學習課程供學校及學生選擇，其中包括兩個應用學習試點課程、三個應用學習（ 職業英語） 課程及三個應用學習中文課程。（資料圖片）

52個課程獲批 價錢15,100元至24,000元不等

教育局通告指，2024年中學文憑試已有52個應用學習課程獲批核。新增9個應用學習課程中，包括在創意學習方面，新設由職業訓練局提供的「數碼年代—珠寶設計」課程；媒體及傳意範疇則增設香港浸會大學持續教育學院的「多媒體故事」課程及香港大學專業進修學院的「數碼品牌傳播」課程；商業、管理及法律範疇增設香港城市大學專業進修學院的「人工智能—商業應用」課程。

至於服務範疇則新增香港專業進修學校的「新派東南亞菜」課程；工程及生產範疇，新增香港大學專業進修學院的「人工智能與機械人」課程；跨學習範疇新增香港專業進修學校的「商用服務英語」課程，以及由嶺南大學持續進修學院提供的「韓國語文及文化」和「實用翻譯（漢英）」課程。新課程價錢由最低15,100元至最高24,000不等。

合資格學校如開辦課程可每年獲發津貼

學校可於中四級起為學生開辦應用學習課程，合資格的學校如開辦經教育局批核及由課程提供機構提供的應用學習課程，可每年獲教育局發放「多元學習津貼— 應用學習課程」津貼，用作支付課程提供機構所收取的課程費用。另外，學校如開辦應用學習中文課程，每名合資格的非華語學生，可獲全數資助修讀一個應用學習中文課程，有關學校不可向學生收取課程費用。

根據現行安排， 2022-24 年度（即應考2024 年香港中學文憑考試）的應用學習課程，不論在中四或中五級開課， 學校均須安排修讀學生在中六時報考2024 年香港中學文憑考試相關應用學習科目。

「應用學習」為高中選修科目之一，與其他高中科目相輔相成， 可加深學生職業專才教育，幫助他們為未來升學及就業作好準備。「應用學習」當中涵蓋六大學習範疇，包括創意學習、媒體及傳意、商業、管理及法律、 服務、 應用科學和工程及生產。另外亦設跨學習範疇的課程， 當中包括應用學習（ 職業英語），及專為符合特定情況的非華語學生而設的應用學習中文。