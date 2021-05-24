韓語大舉入侵台灣　「歐巴、歐膩」等20大熱門韓國字詞變流行口語

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-05-24 08:03

在韓團Wonder Girls、Super Junior與韓綜Running Man、兩天一夜的帶領下，韓流席捲全台，不論是戲劇、偶像、演員、綜藝，全都在台灣掀起狂熱風潮，許多韓國常見的用語，也成為大家朗朗上口的詞彙，不只迷妹、迷弟掛在嘴邊，可能連爸媽都略知一二！

除了基礎的「歐巴」、「歐膩」之外，還有很多「韓式口語」通通入侵台灣了，年輕人甚至在跟朋友對話時還會脫口而出呢～今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出台灣流行的韓國用語Top 20，快看看哪些你也會用吧！

▼▼▼在台流行的熱門韓國用語Top 20▼▼▼

+ 20 + 20 + 20

同場加映：韓網爆紅10大藝人排行榜！韓國網民最愛非BTS、IU？冠軍竟是他

+ 27 + 27 + 27

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月19日至2021年05月18日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『在台灣流行的韓國語』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

延伸閱讀：

「看好了世界，我只示範一次」文體聲量爆增 梗源被網友罵翻：超中二

台師用Twitch直播上課登全球第7！萬名網友狂刷留言「經濟學奇蹟」

摸摸茶英文怎麼翻？美媒報導台灣疫情「超直白翻譯」引爆鄉民討論

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】