韓語大舉入侵台灣　「歐巴、歐膩」等20大熱門韓國字詞變流行口語

台灣新聞
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在韓團Wonder Girls、Super Junior與韓綜Running Man、兩天一夜的帶領下，韓流席捲全台，不論是戲劇、偶像、演員、綜藝，全都在台灣掀起狂熱風潮，許多韓國常見的用語，也成為大家朗朗上口的詞彙，不只迷妹、迷弟掛在嘴邊，可能連爸媽都略知一二！

除了基礎的「歐巴」、「歐膩」之外，還有很多「韓式口語」通通入侵台灣了，年輕人甚至在跟朋友對話時還會脫口而出呢～今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出台灣流行的韓國用語Top 20，快看看哪些你也會用吧！

▼▼在台流行的熱門韓國用語Top 20▼▼

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月19日至2021年05月18日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『在台灣流行的韓國語』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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