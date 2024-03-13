Apple 在 3 月初突發推出 M3 MacBook Air，本以為春季 Apple 只推出一款新品，沒想到彭博社的 Mark Gurman 再爆料，Apple 將在 3月底～4月舉行春季發表會，將有 4 款新品推出，包括傳聞已久的 iPad Pro﹑iPad Air。



1）iPad Pro 2024

傳聞指，新 iPad Pro 最大的設計變化將是明顯變得輕薄，分別從 5.9mm 减至 5.1mm，以及從 6.4mm 減至 5.0mm。CAD渲染圖可見，機身設計將不會有重大改變，但將像第10代iPad一樣，增加橫向前置鏡頭，這對於使用 Magic Keyboard 時進行視訊通話會更自然。

升級 M3 晶片

iPad Pro 將配備 M3 晶片，大大提升性能和效率。測試中，M3 在單核性能比 M2 高約17%，多核心性能則高約 21%。M3的主要特色是加入光線追蹤功能，使圖形處理能力大幅提升。

改用 OLED 螢幕

iPad Pro 最值得期待的升級可數升級到 OLED 螢幕，目前 11" iPad Pro 採用 LCD 螢幕，而 12.9" 則使用 mini-LED 螢幕。OLED 螢幕功耗更低、色彩準確度更高，對比度也比 LCD 更好﹑更一致。

2）iPad Air 6

同樣長達一年多沒有新版的 iPad Air，亦是 Apple 春季發表會期待推出的新品之一，傳推出 10.9" 和 12.9" iPad Air，配備最新的 M2 晶片，鏡頭支援 ProRes 編輯和 ProRes RAW 拍攝格式。

3）新款Magic Keyboard

根據 Mark Gurman 的消息，Apple 計劃徹底重新設計 Magic Keyboard，配備更大的觸控板，讓連接鍵盤時，iPad 的使用體驗更像 Notebook。Mark Gurman預測，Apple 因改用更優質的材料設計，或許要將 Magic Keyboard 價格提高到 299 美元。

4）Apple Pencil 3

傳聞新 Apple Pencil 將具有磁吸式筆尖，可以隨意更換不同顏色，以及物料的筆尖，方便用家根據使用需要更換。

15吋M3 MacBook Air 外表雖然沒有什麼改動，但換芯後性能再次提升

資料來源：ITC