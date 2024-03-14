Tesla 減價｜Model 3 2024一換一只需27萬｜電動車新稅制將於4月1日生效，Tesla Model 3 為了配合新政，2024年出廠的新車將為「平價版」，令售價調整至可以在新稅制下一換一全稅豁免，準備出車的車主可以先觀望一下。



香港政府早前修訂電動車新稅制，並將於4月1日生效，當中「一換一」電動車首次登記稅寬減計劃的寛減上限將下調至HK$172,500。售價高的電動車需要支付更高的稅金。而Tesla近日就調整Model 3的售價，迎合新稅制。海關汽車核准公布零售價查詢系統顯示，Tesla Model 3 RWD(後驅)版本的新車價為HK$270,200，讓新車可以完全享有「一換一」全稅豁免；LRDM (長續航) 版本的新車價則為HK$344,635，2款的生效日期均為3月15日。

Tesla Model 3 RWD(後驅)版本的新車價為HK$270,200(海關汽車核准公布零售價查詢系統)

Tesla Model 3 LRDM (長續航) 版本的新車價則為HK$344,635 (海關汽車核准公布零售價查詢系統)

新車將會由即日起至3月17日於九龍灣 MegaBox 5 樓中庭展出，讓公眾參觀。有興趣入手新車的朋友可以留意一下！

以下多款電動車2024年4月1日後 全新一換一的車價👇👇

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消息來源：海關汽車核准公布零售價查詢系統