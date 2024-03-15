AirPods Pro升級！傳加入「助聽器模式」｜彭博社記者 Mark Gurman 指出，iOS 18 將會是 Apple 近年最觸目的系統更新，因為將加入大更新功能，以及針對 AI 的應用。當中，更有傳會為 AirPods Pro 加入「助聽器模式」 ，使其功能擴展到音樂耳機以外。



Mark Gurman 在最新的 Power On 時事通訊報導，認為 AirPods Pro 在 2024 年將不會有硬件上的升級，可是 Apple 將會推出軟件更新，為 AirPods Pro 升級「助聽器模式」，同時亦是 iOS 18 的焦點功能之一。

早在 2022 年外媒 9To5Mac 就曾拍出，Apple 正研究一項新功能，可以令耳機媲美市場上的昂貴的助聽專用設備，令用家可以在佩戴期間擴大外界音訊。雖然功能未有詳細內容，但近年 Apple 積極為 AirPods 加入即時聆聽﹑對話增強等輔助功能，因此對於助聽模式亦有一定的期待空間。

iOS 18支援iPhone型號：

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另一個 iOS 18 的焦點，傳為 Siri 引入生成式人工智能技術（Generative AI），令 Siri 能自動化執行複雜任務，不再只是幫忙打開 App﹑控制手機操作，以及簡單的對話，將可以更有效率完成長句子處理，甚至更複雜的生成式 AI 功能。