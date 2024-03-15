蘋果申請在Apple Watch中增8種傳感器　加風速計只是其中一種

根據美國商標和專利局（USPTO）最近公示的清單，蘋果公司獲得兩項與Apple Watch相關的專利。這些專利重點探討了如何通過安裝更多的傳感器來提供更多全面的訊息，並進一步提高產品價值。



根據專利描述，蘋果未來可能會在Apple Watch中內嵌以下傳感器：

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風速計：用於測量風速的儀器。

輻射熱測量計：用於測量物體輻射熱量的傳感器。

熱通量傳感器：用於測量熱傳遞速率的元件，通常用於工業、科學和能源應用。

太陽輻射傳感器：用於測量太陽能量到達地面的速度，如日射強度計、淨輻射計、量子傳感器以及日溫計等。

溫度計：用於測量溫度的裝置。

水位傳感器：用於檢測設備是否完全浸入水中或乾燥的裝置。

第一項專利名為《帶風速計的電子設備》，蘋果公司認為通過在Apple Watch中集成該功能，可以讓佩戴者了解當天的風力情況。例如，在風力較大的情況下，可以結合健身應用程序來計算用戶的功率輸出（如在大風中進行運動時）。

第二項專利名為《帶有多種環境傳感器的電子設備》。蘋果公司在專利中承認，在空間有限的電子設備中集成某些環境傳感器可能會遇到困難。然而，他們也意識到使用更先進的技術可以解決這一問題，併為Apple Watch等產品提供更多的功能和性能。

這些專利展示了蘋果公司在設計創新產品方面的努力。隨着科技的不斷進步和市場需求的變化，我們可以期待未來更多令人驚歎的產品問世。

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