家電維修秘技｜不知大家有沒有試過，當家中電器失靈時（比如電視接收不清）只要大力拍一拍，不知為何就能回復正常。近日，PTT有網民發文指，從電視﹑遊戲主機，甚至各式家電，都可以用「拍一拍」方式「修理好」，但亦有網民指出，這個方法已不適用在新式家電上。



PTT 網民用《哆啦A夢》的埸景分享，指小時候當舊電器出現故障時（特別是電視﹑遊戲機），都會用手拍一拍當作「修理」。可是，這種看似亳無邏輯的行為，卻有實際的作用，那些出現雪花的電視﹑開不到機的遊戲機，都能重新使用。

其他網民分享，由於舊電器的設計問題，容易出現接觸不良，以及零件有灰塵的情況。因此，暴力拍打的方法有機會令錯位零件接通，或拍走灰塵後就能正常使用。大量網民亦分享個人經驗笑指：「昨天電腦開不起來 我去敲了power幾拳就好了」﹑「大力出奇蹟」﹑「以前還要喬角度 不是敲就有用」。

可是，對於新式的家電，由於大多由晶片主導所有零件，而且構造精密，如再用拍打的方法維修，反而會令零件的接點錯位而得反效果，甚至有網民認為，新式的家電過份精密，使其比舊家電更不耐用，表示：「現在的產品太商品化(垃圾)，接點小到哭，亂敲是可能反而讓原本正常的接點被你敲斷」分分鐘愈拍壞得愈厲害，別試。

資料來源：PTT