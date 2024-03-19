消委會慳電貼士｜每日掹插頭一年慳到幾多電？網民批：多餘｜大多數人在電器沒有啟動時，都會一直插在插座上，以方便隨時開啟。雖然經常會聽到， 就算電器沒有運作，光是插在插座上都會耗電，可是實際用電情況如何呢？微博近日就有新聞分析耗電問題，並吸引到大量網民回應。



微博@頭條新聞分享，內地的檢定中心和供電公司計量室工作人員，到其中一戶的家中現場檢測，透過把所有家電全關閉後，針對冷氣﹑電視機﹑機頂盒﹑電腦﹑WiFi 的待機耗電情況測驗，得出以下結果：

家電光插在插座上一個月的耗電情況



冷氣機：8.8 度

電視機﹑機頂盒：3.7度

電腦﹑ＷiFi：3.6 度



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分析指出，以上的家電一個月白白耗電 16.1 度，一年白交 193.2 度電的電費。以香港 1 度電約 $1.3 計算，一年白交的電費約 $251.16。雖說小數怕長計，但正如其中一名網民指出，為了一年$200多元的電費，而要每日拔掉﹑再重新插上插頭，好似有點多餘。同時，插頭﹑插座有一定的消耗問題，當經常拔掉，如用力不當，有機會令電線內的銅線拉斷，反而得不償失。

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比起以上的做法，消委會曾分享過一些更實際的慳電方法。以洗衣機為例，部分洗衣機有冷水洗衣功能、節能程序，也有助慳電。如非必要，亦應等待洗衣物儲滿後，才一次過開機清洗。由於洗衣乾衣機最大的耗電情況是高溫烘乾時，因此一些手洗衣服可以先用高速脫水程序盡量弄乾，才使用高溫烘乾，以縮短烘乾時間，從而達到慳電效果。

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另外，香港的潮濕日子多，抽濕機也可以打開定時關機功能，以免長時間持續使用，增加不必要的耗電量。消委會亦建議選擇抽濕機時，可參考其能源標籤的數據，如同一抽濕量下，能源效益較高即較慳電。