越南13歲學生溫習中被手提電腦爆死｜疑使用陳舊二手電腦電池膨脹｜根據網上新聞VIET JO Vietnam News 報導，越南紅河三角州海陽省至靈市1位13歲學童，3月6日在家做功課時，手提電腦突然發生爆炸，重傷送醫後進行搶救，最終不治。



13歲學童須切除左臂雙眼．昏迷8日逝世

中學一年生「TGP君」發生意外後被送到當地醫院進行緊急手術，重傷的左臂被切除了3分1，並要切除雙眼，昏迷至3月13日不治。根據報導，學校因成本所限，該地區的學校只能採購二手回收的舊電腦供學生學習，當中有電腦或出現電池老化、過度充電的問題，2020年時已經有兩位學生因相同情況而受傷，但仍然因為成本問題只能不斷修修補補、繼續使用，終招至今次傷及人命的慘劇。

VIET JO Vietnam News YouTube片段截圖

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涉事機款不明｜ASUS電腦官網值得一看

舊式鋰電池裝置可能出現電池老化、充滿電也不會自動斷電，建議不要長期處於充電、以及邊充邊用，更絕對不會駁著火牛充過夜。

再度重申，報導並未提及發生意外電腦之型號，與ASUS電腦無關，以下只記者另行搜尋之相關教學：根本ASUS電腦的官方網頁指，如感覺到手提電腦的電池發漲或感到不正常的高熱，應該即時馬上停用。指提供了一些指引：

先了解及盡量避免以下情況：

1：大力撞擊電腦，會令電池正負兩極短路，令電流突然增大、電池膨脹。

2：不要長期發潮，電腦應該遠離濕氣，不要被陽光直射。

3：不要長期插火牛過度充電，令電量不斷在100%、99%之間來來回回；也不是常常等到電池「見紅」時才充電，以上都會令電池膨脹，就算新型電腦有保護機制，仍會影響電池續航力。

4：發生以上情況時，絕對不要自行拆機，刺戳或重壓觸控板位置。

5：即時以堅固的容器裝起電腦，盡快聯絡代理商修理。

此外，記者還想提醒大家，不要將一些高耗電的電器駁在電腦USB口上長期充電／使用，2022年香港荃灣區就發生過一宗筆電USB充小風扇，短路起火的意外。極危險！風扇插手提電腦叉電過夜 突起火燒office 專家分析原因

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清貧學生需要電腦學習、教育局幫到你

香港關愛基金有相關援助項目可以資助清貧中小學生購買流動電腦裝置以實踐電子學習，教育局於2021/22學年起亦推行「優質教育基金電子學習撥款計劃」，為清貧學生提供流動電腦裝置及上網支援， 如欲了解有關詳情，請致電3698 3584與教育局資訊科技教育組聯絡。（關愛基金相關連結）