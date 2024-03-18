AirPods 4最快將於9月推出？USB-C充電、主動降噪、充電盒喇叭｜外媒報導Apple疑於9月或10月發布兩款AirPods 4，新增USB-C充電、充電盒喇叭等新功能。



根據外媒《彭博》報導，Apple計劃在5月開始生產兩款 AirPods 4，根據這個生產時間表，AirPods 4有望於9月或10月發布。

傅AirPods 4將於9月推出。

AirPods 4預計將採用全新設計，更加貼合耳朵並改善音質，更會採用USB-C充電插口。並將提供代表入門級的「E」版，及中階的「M」版，兩者都將採用新的設計、改進的適配性和帶USB-C 的充電盒，M版將會配備主動降噪功能，在充電盒中更配備喇叭，可以播放「尋找我的位置」追蹤的聲音，更遺失時容易追蹤位置。而根據報導，Apple計劃在推出這兩款AirPods 4後，就會停產第二代和第三代AirPods。

而關於新款AirPods Pro，《彭博》指出，預計最快明年才會推出。目前的型號更會在iOS 18中獲得新的助聽模式。Apple亦正為AirPods開發聽力測試功能。

就此看到蘋果計劃於新款 AirPods中新增的功能都更貼近日常生活；而AirPods Pro的功能則向專業及輔助路線邁進，未知未來這些功能會如何改變大家生活呢？

消息來源：Bloomberg