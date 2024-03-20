日本機場拎免費4G SIM卡｜去旅行當然少不了有網絡旁身，如果明天就上機去日本，才發現忘記了買 SIM 卡的話，也有方法能在機場免費領取 4G SIM卡。只要在手機下載「完美行」WAmazing App，幾個步驟就可以免費拿到 500MB SIM 卡。



WAmazing 免費SIM卡

只要先在 App Store／Google Play 下載完美行（WAmazing）的 App，註冊會員後，點擊「申請免費SIM卡」就能開始申請步驟。根據指示輸入領取日期、領取機場（入境機場）、出境日期及出境機場。完成後即會收到取卡 QR code。

到達日本機場後，找到「WAmazing」的SIM卡機，點擊「領取SIM卡」後掃瞄手機上的QR code，再按下SIM卡領取機上的亮燈按鈕，即可領取。

WAmazing 免費SIM卡23個領取地點：



旭川機場

新千歲機場

函館機場

青森機場

秋田機場

岩手花卷機場

仙台國際機場

茨城機場

成田國際機場（1號、2號、3號客運大樓）

羽田國際機場

富士山靜岡機場

名古屋中部國際機場 新特麗亞

新潟機場

小松機場

關西國際機場

岡山機場

米子機場

廣島機場

高松機場

北九州機場

熊本機場

鹿兒島機場（國際線、國內線客運大樓）

那霸機場

下地島機場



3大無約sim格價

可是，免費的WAmazing SIM 卡速度其實只能充當後備卡，想真正在海外享受真.4G 的網速，可以考慮使用無約 SIM。自由鳥的「遨遊sim」可自由選購不同的日子，不需要連日使用，如中國、日本、韓國、台灣sim卡，每日只需$15；

SoSim 每日只要 $33，就能使用5日亞太區外遊數據，包括中國內地、日本、韓國、台灣、新加坡、馬來西亞及泰國漫遊使用，平均每日只需$6.6；

如果使用支援 eSIM 的手機，更可以使用 ClubSim 直接安裝，只需要$78便有7張亞太15地（包括中國內地、日本、南韓、台灣及泰國等地）漫遊通行證，平均只要$11.1一張。