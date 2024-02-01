日本韓國旅遊sim 2024，3大無約sim格價！其中一款毋須實名，最平$6.6一日｜最近又到旅遊季節，不少港人外出日本、韓國等地方旅遊，想方便旅遊上網，選擇一款抵玩的無約sim卡，隨時增值使用非常方便。今次記者為最熱門3間無約sim卡格價，其中一間毋需實名都可以即插即用，還有一款最平每日上網只需$6.6，相當抵玩。



今次記者選擇了「自由鳥｜遨遊sim」、「SoSim」以及「ClubSim」，三大最熱門的無約sim卡格價，這三款旅遊無約sim都有各自的特色，如方便選購、可自由配搭，甚至其中一間不需要實名認證即插即用。

自由鳥｜遨遊sim：自由配搭、24小時即買即用

自由鳥無約sim中的「遨遊SIM」，因為並非本地sim，因此不需要實名認證都可以在當地即插即用。而遨遊SIM最大的優點，便可以先在官網自由選購不同的日子配搭，如中國、日本、韓國、台灣sim卡，每只需$15，而且購買7日或以上「亞洲12地」外遊日費，輸入優惠碼【CNY24】，即減$15 （$90/7日），平均每日$12.9（每日外遊數據: 500MB 任用 / 其後128kbps，如追加500MB高速數據每次$15）。而且用家可以在網上選購完畢，便可以即時於24小時OK便利店取卡，去到當地即插即用。

自由鳥｜遨遊sim不需要實名認證都可以出國即插即用。

不同地區套餐漫遊收費

SoSim：最平$6.6一日上網

來自3HK的SoSim，$33便可以有一張5日亞太區外遊數據無約sim卡，包括中國內地、日本、韓國、台灣、新加坡、馬來西亞及泰國漫遊使用，平均每日只需$6.6，非常便宜。而且更包括30日額外3GB本地數據（每日外遊數據: 500MB 任用 / 其後128kbps、如追加高速數據每次$7）。如果額外需要更多漫遊日子，可以在SoSim內隨時加值購買通行證，如亞太區每日收費$12，總體而言，SoSim最為抵玩。另外，在百佳、屈臣士及鴻福堂直接購買SoSim，都算方便。不過因為是本地sim卡的關係，必須要在香港實名認證後才可以外地使用。

33元便可以選擇5日日本／韓國等地的外遊數據，非常抵玩。

不同地區漫遊收費

ClubSim：不需實體卡eSim即買即用

HKT的ClubSim最近新春推出限時優惠，只需要$78便有7張亞太15地（包括中國內地、日本、南韓、台灣及泰國等地）漫遊通行證，而且更贈送$20 7-11便利店現金券，如果扣除優惠，每日只需$8.3，都算抵用。不過每次都要以「7日」為一組購買，用不完可以留下一次使用，不過就沒有自由鳥般自由選擇日數方便。另外購買新卡需要3-5個工作天才可寄到，如果用家手機支援eSim的話，可以直接在網上選購完畢，直接安裝eSim在用家手機之內，都算方便。

ClubSim新年限時優惠，都相當抵玩。

不同地區每日漫遊收費