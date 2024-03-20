AirPods 山寨版玩創新？｜Apple 產品能在市面上找到山寨版並不鮮見，一般質素都比真品差劣，甚至只是外表相約，但內涵完全跟不上。可是，近日 X@fix apple 爆出，發現了 AirPods 的山寨產品，但廠方竟然自行加入創意，製造出甚至超越了真品的耳機。



X@fix apple 分享多張山寨版 AirPods 的照片和影片，從外觀看上去與 AirPods Pro 差不多，連包裝也基本完全抄襲真品。可是，一打開包裝竟發現驚喜，充電盒上竟有一個觸控螢幕，而且可以在螢幕上了解到電池狀況、 EQ 調整，甚至操作鬧鐘、音樂控制等。

光從影片中看來，這個山寨版的 AirPods 比起 Apple 的有另一種吸引力，如果 AirPods 真的能有螢幕的話，可以更方便查詢剩餘電量，更不用打開 iPhone 才能換歌。可惜的是，X@fix apple 沒有透露該產品的價格，有機會仍沒在市面上出售。

華強北3百蚊山寨AirPods Pro 2



早前 YouTube@Techris 宜峯在網上買來，華強北山寨AirPods Pro 2（悅虎 1562AE）進行測試，發現售價 274 人民幣的悅虎 1562AE，實際功能竟能與AirPods Pro 2分庭抗禮。

Techris 宜峯在這方面簡單指出山寨版的音質不差，如果可以調校一下 EQ 應該會不錯。而降噪表現最令其驚喜，效果甚至比正版的 AirPods Pro 1 好，通透模式表現亦不俗。最誇張的是，山寨版同樣支援頭部偵測和杜比全景聲。