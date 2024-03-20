手機只有128GB儲存空間已夠用？Apple釋出影片推銷自家iCloud

儘管近年來許多Android手機的入門級存儲容量已經提升至256GB起步，然而蘋果iPhone系列在這一方面卻一直保持128GB起步的規格。令人驚訝的是，蘋果並沒有對其存儲容量不足感到困擾。



最近，蘋果官方發布了一段視頻，聲稱即使是在僅有128GB存儲空間的情況下，iPhone 15依然具備出色的表現。當然，並不是指通過物理擴展來增加手機存儲空間，而是通過利用iCloud雲服務為手機減負。

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據蘋果介紹，在使用iCloud後，用戶完全可以滿足日常需求。即便只是安裝一個微信應用程序，也能找到數十GB的數據。而對於像《原神》和《星鐵》這樣的大型遊戲來說，則無需將它們上傳到雲端備份。同時值得注意的是，在進行iCloud擴容時每月至少需要支付幾8元費用；而從雲端下載數據所需流量也將更多。

因此,對於一般消費者而言，128GB存儲空間顯得捉襟見肘。為緩解這一問題，要麼購買容量更大的版本機型、要麼充值以擴充iCloud空間。所以在近幾年中，蘋果在硬件方面不斷擠牙膏也就不難理解了——這樣做既有利於軟硬件產品的銷售利潤，又能收穫更多的收益。

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