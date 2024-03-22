相對濕度100%！用抽濕機最忌無洗濾網　台電警告：隨時嘥電又過敏

相對濕度100%、用抽濕機記得洗濾網！台電警告：隨時嘥電又過敏｜根據天文台未來九日天氣預測，未來數日廣東沿岸漸轉潮濕有霧，3月24日～26日連日相對濕度高達 100%。在香港回南天的日子，抽濕機成為家中最重要的電器，可是台電電力粉絲團分享，使用抽濕機不要忘記定期清潔濾網，不然會增加耗電率，甚至誘發過敏問題。



抽濕機﹑空氣清新機在運作時，都有機會把空氣中的細菌﹑塵蟎吸附在濾網上，可是兩種家電都沒有清除細菌﹑塵蟎的功能，當濾網一直沒有清潔的話，就會成為病菌滋生的溫床。每日使用除了令效果減低，更有機會導致呼吸道﹑皮膚的過敏反應。

台電電力粉絲團在 Facebook 專頁中分享，定期清洗濾網不僅可以避免灰塵、棉絮等髒污阻塞，更可以維持電器的運作效率。以抽濕機為例，有定期清潔濾網每年可省電約 8%。台電分享，用家應定期 2～3週就要清潔濾網。

3步驟清洗除濕機濾網



台電教路指，為抽濕機清潔前，應先查閱使用說明書，以確保濾網是否可用水洗。隨後必須先關閉電源，拔除插頭後再取出濾網，以免在拆除的過程中短路觸電。如可用水清洗的話，可同時用軟毛刷與清水沖洗，再風乾後重新裝回。如不能用水洗的話，亦可使用吸塵機進行清潔，或視使用情形直接更換。

資料來源：FB@台電電力粉絲團