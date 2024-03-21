Apple春季發布會 iPad Air OLED iPad Pro發售日被Amazon意外劇透｜近日有網民留意到線上交易平台Amazon一個小舉動，似乎證實了Apple (蘋果）3月底將推出新 iPad Air、OLED iPad Pro。



早前《彭博》報導Apple最快將於2024年3月底舉辦 Apple 春季發表會，推出新一代iPad Air 和 OLED iPad Pro 等產品，讓不少「果迷」都矚目以待。近日有網民留意到線上交易平台Amazon一個小舉動，似乎應驗了這個傳聞。

根據 《IT之家》引敘網友投稿，美國電商平台Amazon已經推出新款 iPad Air 12.9 吋和iPad Pro 2024 保護殼配件，更標註了開賣時間為在3月26日，似乎暗示Apple將於當天發布新一代 iPad Air和 iPad Pro。

Amazon推出新款 iPad Air 12.9 吋和iPad Pro 2024 保護殼配件。

由於第三方的配件廠商一般都會在Apple發布新產品提前準備貨源，讓用家可以在新品發布會當天下單購買，所以Amazon此舉動被外界認為是透露Apple新品發布時間。

早前《彭博》報導，Apple將於3月底至4月發布新一代iPad Pro和iPad，更會在新機中加入對應的iPadOS 17.4 系統，當系統準備好後才會發送到組裝廠，以安裝至新機內，過程或會用上好幾週，有可能在4月才會完成。

除了《彭博》外，螢幕產業研究 Display Supply Chain Consultants的執行長 Ross Young亦透露OLED iPad Pro 可能在4月開始出貨，即意味著Apple或會在乎月底發布新產品並開放預購。

據了解，這次將有2款iPad Pro 和 iPad Air 同時推出，新款 iPad Pro 將配備新的 M3 晶片、OLED 螢幕和更薄外殼，另外設有橫向前置鏡頭和全新主攝鏡頭，並可能會配備 MagSafe 無線充電設計。而另兩款全新 iPad Air，除了加入更大12.9 吋型號外，預計會配備 Apple M2 晶片和橫向前置鏡頭。同時預計Apple推出新iPad產品後，會再推出專屬的精妙鍵盤和 Apple Pencil 3 觸控筆配件。各位果迷記得密切留意！