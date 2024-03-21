WhatsApp語音轉文字功能即將實現｜部分用家喜歡在 WhatsApp 中使用語音訊息功能（voice notes），雖然很方便，但也常讓接收者頭痛，畢竟不是任何時候都方便聽，而且一看到過長的錄音就更令人頭痛。可是，這問題或者很快就能解決。



部分人會把語音訊息當成語音通話般，無止盡地錄製內容，讓人收到比一般電話通話還長的語音訊息，坦白說實在令人費解。值得慶幸的是，WhatsApp 最新測試版正在開發將語音訊息自動轉換為文字訊息的新功能，不想／不方便聽語音訊息的用戶，就能省去大量時間就能了解訊息內容。

如上圖所示，Android 版 WhatsApp 將先推出這項功能。WhatsApp 將提醒用戶新功能已開放使用，指出：「啟用轉錄功能需下載 150MB 應用程式新資料」。同時，WhatsApp 的語音辨識功能將提供端到端加密的轉錄內容。目前還不確定 WhatsApp 何時會推出這項功能，而且不確定能或在首次更新即加入廣東話。WeChat 早已支援普通話語音轉文字功能，希望 WhatsApp 能早一步推出同樣的功能。

WhatsApp三大實用功能介紹

最多5個置頂對話

WhatsApp beta 版本 2.24.6.13 可讓用家一次置頂多達五個對話，並推測 WhatsApp 可能會進一步增加可置頂對話的上限。



WhatsApp 8 個編輯文字格式指令

8 個編輯文字格式，方便用家把對話內容更清晰顯示，如條列式標題、數字序列、引用、行內代碼。用家只要輸入指令，就能輕鬆用列點式顯示內容：

條列式標題：- 訊息內容

數字序列：1. 訊息內容



輸入日期搜尋對話記錄

可以選擇好日期後點擊「跳到日期」，更方便尋找指定期間內的對話記錄。

