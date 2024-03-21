縱橫遊假fb專頁有人受騙！3招分真假｜東瀛遊曾力控meta打假不力

縱橫遊假fb專頁有人受騙！3招分真假｜去旅行本是賞心樂事，但未出發已被假的旅行社網頁所騙，真的會「喊出嚟」。今日（21日）fb 群組「九州福岡地道情報站」有苦主貼文指被假縱橫遊出po分享，指被香港旅行社「縱橫遊」的假fb專頁所騙，失去7000多元。



事主因一時偷平，被「2790元起買國泰雙人來回多國商務客位」的價錢所騙，點擊入去看到fb專頁有1萬人follow，以為沒問題就以7300元價錢訂了雙人來回大阪機票，事後方知是假網頁。網民馬上痛批事主因一時貪念中招，因為這個價錢是不可能存在，另外也點出2、3個拆穿假網頁的方法：

分真假方法1｜不要直接點擊可疑廣告

首先最基本，不要看到fb推薦的廣告有「靚價」就心急點擊，先在facebook直接搜尋縱橫遊，你會發現很多很多相同的名字，最低級的假網頁是用個人戶口扮，而名字為「縱橫遊 WWPKG」的則有3個，1個7萬like、1個1萬like、1個只得1個like。經google肉搜，會發現只有7萬like的是真貨，其他都是詐騙集團製作出來的假貨，當一個假page被打後，還有千千萬萬個代替品。

分真假方法2｜睇真專頁改名紀錄

之後你可以點入可疑的專頁，點擊「關於」－＞「粉絲專頁資訊透明度」，你會發現該假網頁曾經改名，原名是一些奇奇怪怪的外語，就是用來欺騙fb機制的手法。

分真假方法3｜Google 相關公司情報

另外亦可以另行在google搜尋「縱橫遊 電話」，會發現與「疑似假專頁」上的號碼不一樣。

東瀛遊曾力控meta打假不力．如今到縱橫遊中招

縱橫遊上星期已在IG警告存在有假的「縱橫遊專頁」，但Facebook所屬的meta公司並沒有理會，任由這類假專頁及廣告橫行。而hk01早在2023年已經報導過，facebook出現假的「東瀛遊專頁」，正版東瀛遊一直得知假網存在，並多次要求meta處理及向該公司申請「藍剔」認證（現時已有藍剔），然而meta以「貴公司知名為不足」為由拒絕，一直至百多人受騙反向報警求助，個案愈趨嚴重，東瀛遊招開記者會，並正式向Meta發出律師信，後方才後知後覺處理。而如今騙子集團改為製作「縱橫遊」假網頁，不知meta會否吸取教訓改善處理速度？