Google 5大實用貼士2024｜AI整理相簿、Google Flight搵最平機票｜Google Chrome以及各種手機Google App 功能都被廣泛使用，Google 近日新增了5大實用功能，不僅可以幫忙整理相簿，更可以搵到最平機票等等，一齊學返幾招啦！



平時在使用電子產品時都有不少鎖碎的小麻煩，積少成多不僅會阻礙到工作進度，甚至讓人抓狂。今次小編為大家整理了5個Google功能的實用Tips，讓大家善用Google 的功能，改善使用體驗及生活，一齊學返幾招啦！

1.將 Chrome 分頁加入群組

平時工作也許會用到多個瀏覽器分頁，讓人感到混亂。現在Google Chrome推出的「分頁群組」功能可以將分頁加入不同群組，並且命名及設定顏色，方便分辨不同分頁的內容，可以把相關工作內的分頁組合在一起，更易翻查。

2. AI整理Google 相簿

影相、自拍經常都會連拍幾張，以便挑選最合心水的照片，然而拍下大量重複的相片，為日後翻看相簿時增添不少煩惱。現在Google Photos 運用了AI技術識別重複的相片，並將他們分組堆疊，不會再被同樣的照片「洗版」，另外更會替文件安按地點、物件去分類，讓日後可以更快找到要用的文件。

AI自動堆疊重複照片(Google)

3.Google Photos 內置修圖功能、一篤P走多餘障礙物

有時在景點拍照，可能會有路人攝鏡，影響整張照片的感覺，現在只要使用Google Photos內置的Magic Eraser，1秒即可執走多餘障礙物，無需再下載其他程式，十分方便。

Google Photos內置的Magic Eraser功能，1秒即可執走多餘障礙物。

4.使用 Google Flights 預訂航班

平時去旅行想搵最平機票？使用Google Flights洞察功能可以找到機票價格的趨勢，找到價格通常最低的時間，只需輸入心水的日期及目的地即可尋找最佳購入的時機。

Google Flights價格走勢及建議。

5.發送已Highlight的網頁內容

平時send長文俾朋友，是否遇過被對方TLDR(Too Long Didn’t Read)？Google Chrome其實有一個隱藏功能，只需highlight重點文字，再於網頁點擊右鍵，即可「複製顯示醒目文字的連結」，朋友點擊連結後都可以看到你highlight的重點文字。